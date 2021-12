Voici la première image officielle du Moto Edge X30 quelques jours après sa présentation | La technologie

Il est distribué ce qui est la première image réelle et officielle du nouveau Moto Edge X30, le premier appareil sous le nouveau processeur Snapdragon 8 Gen 1.

Comme d’habitude chaque année, il y a une course technologique pour savoir quel est le premier téléphone mobile à porter un nouveau processeur, cette fois le Snapdragon 8 Gen 1, et apparemment nous avons déjà un gagnant sous la forme du nouveau. Moto Edge X30 qui est sur le point d’être annoncé sur le territoire chinois.

Cependant, on sait déjà que le Moto Edge X30 sera présenté le 9 décembre en Chine et il devrait être le premier appareil intelligent au monde à être alimenté par la nouvelle puce de Qualcomm, devant Xiaomi.

Maintenant le directeur général est de Lenovo en Chine, Chen Jin, a partagé quelle est la première image d’une situation réelle pour montrer à quoi ressemble le nouveau Moto Edge X30, confirmant également certaines des principales caractéristiques de l’écran de l’appareil.

La société a ainsi confirmé que le L’écran du Moto Edge X30 affichera un taux de rafraîchissement de 144 Hz, couleurs 10 bits et HDR 10+.

Comme on peut le voir sur l’image fournie, l’appareil dispose d’un écran perforé avec des lunettes très étroites, notant que les lunettes supérieure et inférieure sont pratiquement symétriques.

L’une des précédentes rumeurs avait indiqué que le terminal aurait un Écran OLED de 6,67 pouces à résolution FullHD +.

Dans les informations précédentes, il avait été annoncé que l’appareil aurait un appareil photo de 60 Mpx pour prendre des selfies, et en ce qui concerne la configuration de la caméra arrière, il comprendrait un capteur principal de 50 Mpx avec stabilisation optique de l’image.

Dans tous les cas, la star technique est le processeur Snapdragon 8 Gen 1, dans un appareil qui sera vraisemblablement vendu avec 16 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage. Il embarquera Android 11 et une batterie de 5000 mAh qui prendra en charge une charge rapide de 68 W.

De plus, le terminal arriverait avec un châssis classé IP52, un scanner d’empreintes digitales à l’écran, une clé dédiée à l’assistant Google et sera lancé sur le marché mondial en janvier, vraisemblablement avec le nom Motorola Edge 30 Ultra.