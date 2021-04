Voici la première raison pour laquelle vous devriez éviter les actions RBLX dès maintenant

L’investissement en bourse est devenu beaucoup plus difficile. Bien qu’il offre toujours aux investisseurs une opportunité dans des entreprises comme Roblox (NYSE:RBLX), ce n’est pas nécessairement le même système qu’autrefois. L’action RBLX est devenue publique il y a environ un mois le 10 mars et a bien fonctionné depuis – en hausse d’environ 10% par rapport à son impression d’ouverture.

Voici la chose, cependant. Les investisseurs privés investissent de l’argent dans les startups bien avant leur introduction en bourse. Alors que beaucoup de ces startups échouent, certaines se transforment en merveilleuses entreprises et licornes (entreprises privées avec une valorisation supérieure à 1 milliard de dollars).

Dans le passé, les entreprises se sont rendues publiques pour obtenir des fonds supplémentaires afin de stimuler la croissance. Mais maintenant, bon nombre de ces entreprises ont tout l’accès aux capitaux dont elles ont besoin. Au lieu de cela, ils deviennent publics dans le but de lever des capitaux et de permettre à leurs premiers investisseurs une stratégie de sortie.

Cela a créé une situation mitigée pour les investisseurs réguliers.

D’une part, ces entreprises sont plus matures, elles ont donc tendance à être plus stables. Cependant, bon nombre des meilleures années de croissance se situent déjà dans le passé, ce qui supprime également une partie de ce potentiel de croissance considérable qui accompagne une offre d’introduction en bourse.

Avec le stock RBLX, l’entreprise fabrique un excellent produit – un jeu de pointe. Mais a-t-il suffisamment de catalyseurs pour continuer plus haut?

Pourquoi nous aimons Roblox

Tout d’abord, presque tous les investissements se résument à la croissance, aux opérations et à la qualité des produits. Comme presque tous ceux qui ont des enfants peuvent en témoigner, Roblox fabrique un produit de qualité. Ils vous diront également à quel point il est populaire, ce qui indique une croissance.

Pour une représentation plus précise de sa croissance, nous examinerons également ses revenus.

Selon les attentes du consensus, les ventes devraient plus que doubler cette année, puis augmenter d’environ 24% l’année prochaine et 26,5% l’année suivante. De toute évidence, une croissance des revenus de plus de 100% est un énorme attrait pour les investisseurs de croissance. Cependant, la baisse à «seulement» 24% de croissance est un peu un problème, du moins en ce qui concerne la valorisation.

Ne vous y trompez pas, des années consécutives de croissance des revenus d’environ 25% sont impressionnantes. Cependant, nous parlons d’une entreprise qui devrait générer un peu moins de 2 milliards de dollars de ventes cette année.

Cela laisse le commerce des actions à environ 20 fois les revenus de cette année, car l’action RBLX a une capitalisation boursière d’environ 39 milliards de dollars. Trader à environ 15,5 fois les revenus de l’année prochaine est plus acceptable, mais ce n’est toujours pas bon marché.

Après quelques retards initiaux, Roblox est finalement devenu public via une cotation directe en mars. Initialement prévu pour un prix d’environ 45 $ par action, l’action a ouvert plus de 40% au-dessus de cette marque à 65 $. À partir de ce niveau maintenant et ce stock est clairement en faveur parmi les taureaux.

C’est souvent le cas des introductions en bourse et des nouvelles inscriptions publiques. Cependant, une fois la poussière retombée, davantage d’actions arrivent sur le marché (augmentant le nombre d’actions) et la dynamique diminue, ces introductions en bourse ont tendance à offrir aux investisseurs une meilleure opportunité d’achat.

À cette évaluation, c’est ce que nous choisissons d’attendre. De toute évidence, la société a des attentes de croissance solides et une forte dynamique. Mais à cette évaluation – en particulier par rapport à d’autres fabricants de jeux à succès – c’est tout simplement trop riche à ce prix.

Conclusion sur l’action RBLX

Du côté positif, Roblox est rentable. Ce n’est pas quelque chose que de nombreuses jeunes entreprises peuvent prétendre, mais Roblox le peut. Les analystes tablent sur un bénéfice de 48 cents par action cette année et une croissance de 25% en 2022 à 60 cents par action.

Certes, ce n’est pas une rentabilité robuste, mais le fait qu’il y en ait est un exploit impressionnant à mon avis.

En fin de compte, il est important d’acheter de la qualité, mais le prix que nous payons compte. Nous ne pouvons pas simplement payer n’importe quel prix pour les actions RBLX et espérer vendre à un plus offrant plus tard. Nous devons être un peu plus prudents et calculés que cela.

Donc, alors que nous aimons Roblox, nous attendons pour le moment.

Actuellement, RBLX s’installe dans un modèle de coin, avec une série de bas plus hauts et de hauts plus bas. Les traders devront voir dans quelle direction celui-ci se brise avant de déterminer une direction à court terme.

S’il est plus élevé, un retour vers 75 $ et plus pourrait être en jeu. S’il se brise plus bas, peut-être que cette zone à double fond près de 61 $ sera en jeu. Une cassure de 60 $ est l’endroit où les choses deviennent intéressantes, car cela peut permettre une correction plus importante et une correction qui offre une opportunité aux investisseurs à long terme.

