Voici la preuve que Kim Kardashian se lie d’amitié avec la sœur de Pete Davidson

On dirait pete davidsonle sens de l’humour de fait partie de la famille — et Kim Kardashian approuve.

Mardi 30 novembre, le comédien de 28 ans de Saturday Night Live a emmené sa sœur Casey davidson et mère amy davidson au match des Brooklyn Nets contre les New York Knicks au Barclays Center. Casey a ensuite partagé une photo de la sortie en famille sur son compte Instagram, demandant à ses abonnés de « sous-titrer » un instantané sincère d’elle-même et de son frère en pleine conversation.

La demande a suscité de nombreuses réponses, dont une de Kim, qui a « aimé » le message de Casey. Les fans ont supposé que leur interaction en ligne pourrait signifier que Kim se rapproche déjà de la famille de Pete, alors que leur romance se réchauffe.

Pendant ce temps, les utilisateurs ont inondé la section des commentaires de leurs prises de vues hilarantes sur ce que Pete aurait pu dire à sa sœur.

« Qu’est-ce que quelqu’un offre même à Kim Kardashian pour Noël? » un fan a plaisanté, tandis qu’un autre a écrit: « Vous avez raison, Keeping Up With The Davidson a une belle sonorité! »