Voici la preuve que les nouveaux contrôles de relance ont un impact majeur

Le nouveau chèque de crédit d’impôt pour enfants distribué vendredi ira à près de 40 millions de familles américaines. C’est selon le chef de cabinet de la Maison Blanche, Ron Klain, qui a également utilisé son compte Twitter pour partager une nouvelle connexe.

C’est qu’une nouvelle étude est sortie, montrant que la vague actuelle de contrôles de relance a un impact énorme et aide les familles qui en ont le plus besoin. Par exemple, les familles déclarant avoir reçu les premiers chèques de cette nouvelle vague ont également vu leur taux de faim baisser fortement. Ces nouveaux chèques, bien sûr, constituent le premier (et maintenant le deuxième) versement du crédit d’impôt pour enfants.

Nouvelle mise à jour de la vérification du crédit d’impôt pour enfants

La loi de relance de 1,9 billion de dollars adoptée par le Congrès en mars est ce qui a rendu cet avantage possible. Et il est payé sous la forme de six chèques, émis mensuellement jusqu’au 15 décembre.

Le chèque n° 2 de cette série de six chèques arrive dans les comptes bancaires sous forme de dépôt direct à compter d’aujourd’hui, le 13 août. Les versions papier de ce nouveau chèque, cependant, n’arriveront pas dans les boîtes aux lettres avant quelques jours de plus.

En attendant, examinons de plus près les données citées par Klain. Selon de nouvelles données du US Census Bureau, le premier de ces nouveaux chèques de crédit d’impôt pour enfants arrivé le mois dernier a entraîné une baisse d’au moins une mesure importante. C’est le pourcentage de familles américaines avec enfants qui ont dit qu’elles s’inquiétaient parfois d’avoir assez à manger. “L’enquête montre que l’introduction du CTC a coïncidé avec une baisse de l’insuffisance alimentaire dans les ménages avec enfants”, indique un rapport sur les nouvelles données. «Cela a également montré que dans ces ménages, il y avait une baisse de la difficulté à payer les dépenses hebdomadaires.

« Même si les adultes dans les ménages avec enfants sont plus susceptibles de souffrir d’insuffisance alimentaire, ces ménages ont connu une baisse de 3 points de pourcentage entre les enquêtes menées avant et après les paiements CTC. »

Nous aurons une mise à jour la semaine prochaine sur le nouveau paiement d’aujourd’hui. Y compris combien de chèques ont été envoyés et pour combien d’argent. En attendant, les chèques #3 à 6 de cette série devraient arriver aux dates suivantes. Ce sont les 15 septembre, 15 octobre, 15 novembre et 15 décembre.

Si vous faites partie des familles bénéficiaires, vous recevrez également une prestation connexe l’année prochaine. Si vous additionnez vos six chèques, vous bénéficierez également du même avantage en 2022. Seulement, alors, sous forme de crédit d’impôt.

En attendant, la Maison Blanche n’a montré aucune inclinaison à soutenir la poussée d’un quatrième contrôle de relance. Le président Biden a toutefois appelé le Congrès à maintenir l’extension du crédit d’impôt pour enfants en place pendant encore quelques années. Dans l’état actuel des choses, il devrait revenir au statu quo d’avant Covid l’année prochaine.

La garde d’enfants est personnelle pour moi – c’est pourquoi je l’ai mis au premier plan dans mon programme Reconstruire en mieux. Je m’engage à investir dans les familles américaines avec le crédit d’impôt pour enfants élargi, le préscolaire universel et des services de garde d’enfants abordables et de haute qualité pour tous. pic.twitter.com/4KALqDz8Yo – Président Biden (@POTUS) 13 août 2021

