Voici la prochaine étape pour Bitcoin après le nouveau record de la crypto-monnaie, selon le commerçant Michaël van de Poppe

Le négociant en crypto et stratège Michaël van de Poppe décrit les principaux niveaux de prix à surveiller après que Bitcoin (BTC) a atteint un nouveau sommet historique plus tôt cette semaine.

Van de Poppe dit à ses 136 000 abonnés YouTube que la crypto-monnaie phare est dans la deuxième phase de son cycle haussier à long terme actuel et que le sentiment baissier s’est estompé.

« À ce stade, nous avons eu une telle course sans aucun moment de correction. Nous avons également connu cette course d’environ 77% en août, après quoi nous avons eu une correction standard de 25%.

De plus, les arguments étaient que les gens disaient que ce serait un plus bas et un rebond de chat mort. Nous venons d’atteindre de nouveaux sommets à travers lesquels la pensée ou les déclarations réelles de l’ensemble du marché baissier ont disparu à ce stade.

Nous constatons donc en fait que nous sommes toujours dans la deuxième phase du cycle haussier. »

À l’avenir, l’analyste dit que les principaux niveaux de prix BTC à surveiller sont de 75 000 $ et 100 000 $ si la course haussière se poursuit.

« Si vous regardez les points psychologiques de l’évaluation des prix, alors 75 000 $ est le premier.

Si vous regardez le prochain, ce sera 100 000 $. Ces deux-là sont donc importants à surveiller.

La troisième est toute cette zone pour laquelle nous avons environ 87 000 $ à 90 000 $. C’est une zone que je considère comme une zone de résistance très importante si nous continuons à courir.

Van de Poppe dit qu’entre 70 000 $ et 75 000 $, le prix de Bitcoin pourrait se corriger.

«Je pense qu’entre 70 000 $ et 75 000 $ est probablement le domaine où nous devrions surveiller un éventuel renversement plus court, étant donné que les gens vont prendre des bénéfices.

Mais aussi compte tenu de la course verticale que nous avons en ce moment. Et troisièmement, nous avons le niveau de prix psychologique réel là-bas. »

Bitcoin se négocie à 66 187 $ au moment de la rédaction, en baisse de 1,7% par rapport à son plus haut historique, selon CoinGecko.

