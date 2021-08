Voici la prochaine étape pour Bitcoin maintenant qu’il dépasse 42 000 $, selon Will Clemente, analyste en chaîne ⋆ Crypto new media

L’analyste de la chaîne Will Clemente, suivi de près, expose ce qu’il pense être la prochaine étape pour Bitcoin (BTC) maintenant que sa résistance est cassée à 42 000 $.

Dans une nouvelle interview avec Anthony Pompliano, Clemente dit que la moyenne mobile de 200 jours de Bitcoin jouera un rôle crucial à venir et pourrait servir de signal pour les gros joueurs qui ont les yeux sur BTC.

«Je pense qu’il n’y a vraiment que de l’air ici jusqu’à environ 48 000 $, mais je pense que la moyenne mobile sur 200 jours va donner un peu de résistance et c’est autour de 45 000 $ en ce moment. Je vais regarder pour voir si nous pourrions faire une pause ou une petite pause là-bas parce que c’est une sorte de marque que beaucoup de gens dans la finance traditionnelle regardent pour voir si un actif est dans une phase haussière ou baissière…

Je vais chercher ça, mais je vise en ce moment 49 000 $ à 50 000 $ et je vois comment nous allons réagir là-bas. Je pense que cela se jouera peut-être là-bas dans les semaines à venir.

Clemente dit que pour que BTC conserve sa force, il est essentiel que les détenteurs à long terme ne commencent pas à jeter leurs pièces ou à “rechercher des liquidités de sortie”.

L’analyste identifie également un “drapeau rouge” potentiel dans les métriques en chaîne de Bitcoin. Selon Clemente, la quantité d’activité en chaîne pour Bitcoin est inquiétante et devra augmenter si BTC veut maintenir son élan haussier.

“C’est en quelque sorte la seule chose qui est un drapeau rouge pour moi – c’est le fait que nous n’avons pas plus d’activité sur la chaîne en termes de quand nous regardons le mempool ou le nombre de transactions, les adresses actives, tous ce genre de choses, que je soupçonne personnellement d’être une sorte d’indicateurs retardés. Je pense que si vous commencez à voir des prix plus élevés, si nous commençons à nous diriger vers 45 000 $ et plus ou vers 50 000 $, je pense que vous commencerez à voir une augmentation à mesure que le volume augmente et que les gens redeviennent intéressés…

C’est quelque chose que vous voulez rechercher. Si nous commençons à remonter, vous voudrez évidemment voir cette activité de transaction revenir également. Je soupçonne que ce sera le cas, mais on ne sait jamais, et c’est juste quelque chose à surveiller.

