Voici la prochaine étape pour le prix du Bitcoin et de l’Ethereum après l’interdiction de la Chine

Les marchés de la cryptographie ont connu un autre carnage hier, cette fois déclenché par la Chine. Bitcoin a chuté de 4 000 $ en quelques minutes mais s’est déjà partiellement rétabli. La plupart des altcoins ont perdu beaucoup plus, et certains n’ont pas encore récupéré, comme l’ETH, qui se négocie toujours en dessous de 3 000 $.

Les performances de la crypto phare au cours des derniers jours ont été excellentes. Il avait rebondi après une baisse de prix en dessous de 40 000 $ et avait gagné plusieurs milliers de dollars en valeur.

Le nouveau test d’hier de 45 000 $, qui est devenu un sommet sur plusieurs jours, en était le point culminant. Cependant, à ce stade, alors que les taureaux se préparaient à une nouvelle hausse des prix, les nouvelles de la Chine se sont attaquées à l’espace crypto. En conséquence, les prix chutent très instantanément. Bitcoin a chuté de plus de 4 000 $ en moins d’une heure.

Les taureaux se sont intensifiés et ont entamé une étape plus élevée après avoir atteint un creux d’environ 40 600 $. BTC a récupéré environ 3 000 $ dans les heures qui ont suivi, dépassant brièvement 43 000 $. Cependant, l’actif a perdu du terrain récemment et est maintenant évalué à environ 42 500 $.

Lors du massacre d’hier, les monnaies alternatives ont encore plus souffert que leur chef. Ethereum est passé d’un sommet de 3 100 $ à un creux de 2 750 $ en une seule journée. Bien qu’elle ait regagné du terrain depuis lors, la deuxième plus grande crypto-monnaie reste bien en deçà du niveau de prix cible de 3 000 $.

Prix ​​BTC et ETH pour entrer dans la phase de consolidation

Mike Novogratz, PDG du fonds spéculatif crypto Galaxy Digital et ancien gestionnaire d’actifs de Goldman Sachs, a affirmé dans un tweet récent qu’il pensait que Bitcoin et Ethereum Price se consolideraient maintenant qu’ils (et l’ensemble du marché de la crypto) ont été martelés par des nouvelles de encore une autre interdiction de crypto-monnaie chinoise.

$ Luna négocie incroyable. Colomb à venir. Idem avec le podcast « Next with Novo »… principalement de nombreux nouveaux projets après Columbus. Cela me rappelle $SOL pré énorme rampe. $BTC et $ETH seront consolidés. Juste mes pensées. N’oubliez pas que vous n’avez pas besoin de tout attraper. Concentrez-vous sur ce qui fonctionne. – Mike Novogratz (@novogratz) 24 septembre 2021

La Banque centrale chinoise (PBOC) a publié vendredi des documents déclarant illégales toutes les transactions de crypto-monnaie dans le pays. La propriété de crypto-monnaie, en revanche, est toujours autorisée.

Certains influenceurs crypto ont ensuite confirmé que les documents étaient en circulation au sein de la PBOC et du gouvernement chinois depuis environ deux semaines, mais n’ont été rendus publics que le 24 septembre.