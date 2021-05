Voici la prochaine grande chose dans les smartphones

Le nouveau «must have» est un smartphone.

Source: Shutterstock

Non attends. Cela ne peut pas être vrai. Ils existent depuis 14 ans. (Peux-tu le croire?!)

D’accord, alors le nouveau «must have» est une tablette.

Non, ça ne peut pas être ça non plus. L’iPad est sorti il ​​y a plus de dix ans.

Cela nous laisse avec une conclusion…

Le nouveau «must have» est à la fois un smartphone et une tablette.

Maintenant, nous sommes sur quelque chose.

Dans une industrie qui peut avoir du mal à maintenir l’innovation, le buzz se développe autour de la prochaine grande chose…

Comment un appareil peut-il être à la fois un téléphone et une tablette?

C’est en fait assez simple. La prochaine génération de smartphones sera pliable.

Je ne parle pas pliable comme les vieux téléphones à clapet qui s’ouvraient et se fermaient sur une charnière – avec un écran d’un côté et des boutons de l’autre. Je parle d’un smartphone honnête à la bonté qui peut se plier dans à peu près n’importe quel appareil dont vous avez besoin.

Un très respecté Pomme (NASDAQ:AAPL) a prédit cette semaine que la plus grande entreprise du monde (en termes de capitalisation boursière) proposera un iPhone pliable dans environ deux ans. Ming-Chi Kuo de TFI Securities pense qu’il aura un écran OLED pliable qui peut s’ouvrir dans une tablette de huit pouces. Cela le rendrait légèrement plus grand que l’iPad mini.

«Après la 5G», écrit Kuo aux clients, «le smartphone pliable est le prochain argument de vente innovant des modèles haut de gamme.»

Cela semble un peu fou, mais j’ai écrit pour la première fois sur les téléphones pliables il y a près d’un an après en avoir goûté pour la première fois à l’énorme Consumer Electronics Show (CES) en janvier 2020 (juste avant l’arrivée de Covid-19). J’étais sceptique au début, mais ils m’ont transformé en croyant.

Les smartphones pliables – comme celui illustré ici – sont conçus pour offrir encore plus de commodité aux personnes qui jonglent avec plusieurs appareils mobiles. Il peut littéralement se plier dans et hors de pratiquement n’importe quel appareil aussi facilement que de plier un morceau de papier.

Supposons que vous envoyez un SMS à un ami et qu’il vous envoie un moment fort du match de la nuit dernière. Vous pouvez déplier votre smartphone dans une tablette pour le regarder sur un écran plus grand. Prêt à faire du jogging? Repliez-la dans une montre intelligente et apportez-la avec vous. Lorsque vous avez terminé, dépliez-le dans un ordinateur portable pour terminer la journée de travail.

C’est peut-être un peu plus loin dans le futur, mais les possibilités sont infinies. Il n’est donc pas surprenant que les plus grands fabricants de smartphones au monde se bousculent pour commercialiser ces téléphones.

Quand j’ai fait mes recherches, j’ai découvert que Alphabet (NASDAQ:GOOG, NASDAQ:GOOGL) avait déjà investi près d’un milliard de dollars dans des téléphones pliables.

LG (NYSE:LPL) a alloué 8,5 milliards de dollars aux écrans pliables, affirmant vouloir en faire la nouvelle norme.

Béhémoth technologique chinois Huawei a dépensé plus de 15 milliards de dollars en recherche et développement en 2018.

Samsung, le plus grand fabricant de smartphones au monde, a ouvert la voie en 2020 avec 87% du marché du pliable. Et selon Display Supply Chain Consultants, plus de 5,1 millions de smartphones pliables et enroulables devraient être expédiés cette année.

Il y avait eu des rumeurs selon lesquelles Apple travaillait sur un prototype pliable, et grâce au nouveau rapport de Kuo, le buzz a repris.

Bien sûr, les nouveaux téléphones ont leurs sceptiques.

Il y avait également de nombreux opposants à l’iPhone en 2007, lorsque le produit a été lancé pour la première fois.

Microsoft (NASDAQ:MSFT) PDG de l’époque, Steve Balmer, a d’abord rejeté le nouveau smartphone d’Apple. Dans une interview avec Bloomberg, il a ri de l’idée, affirmant qu’elle ne se vendrait jamais en raison du prix élevé d’environ 500 dollars.

Jim Balsillie, co-PDG de La mûre (NYSE:BB), le fabricant Research In Motion, l’a décrit comme «un nouvel entrant dans un espace déjà occupé avec beaucoup de choix pour les consommateurs».

Et Nokia (NYSE:NOK) Le stratège en chef Anssi Vanjoki a déclaré que l’iPhone resterait un produit de niche.

Eh bien, nous savons comment cette histoire se termine …

Apple a continué à écraser la concurrence – y compris Nokia et BlackBerry, qui n’ont pas repéré l’opportunité. Depuis, elle a vendu plus de deux milliards d’iPhone et est devenue la plus grande entreprise publique du monde avec une capitalisation boursière de 2,2 billions de dollars.

Une opportunité similaire de gagner des parts de marché et de dominer le domaine des smartphones de nouvelle génération se présente aujourd’hui.

Et cette fois, les principaux fabricants de smartphones plongent la tête la première. Les investisseurs intelligents devraient l’être aussi.

Un très petit pourcentage de la population mondiale utilise actuellement des téléphones pliables, mais nous verrons finalement 3,2 milliards de smartphones remplacés par des téléphones pliables. Et je prédis que l’industrie se développera dans quelques années pour atteindre un marché de 13,8 milliards de dollars!

De nombreux investisseurs empruntent une voie conventionnelle pour tirer parti du succès des téléphones pliables. Ils examinent les jeux évidents – les fabricants de téléphones comme Samsung, Apple et LG.

Mais pas nous.

Au lieu de cela, je crois que la stratégie idéale pour investir dans l’engouement pour les téléphones pliables à venir se trouve ailleurs – dans les entreprises de «choix et de pelles» qui font les «tripes» de ces téléphones de nouvelle génération.

En 2007, après qu’Apple a sorti l’iPhone, un certain nombre de ses fournisseurs l’ont frappé grand. Producteur de semi-conducteurs Solutions Skyworks (NASDAQ:SWKS) est en hausse de 23X depuis 2007.

Et Cirrus Logic (NASDAQ:CRUS) – un fabricant de produits audio, vocaux et haptiques – a été multiplié par près de 11 depuis 2007.

Nous pouvons gagner de l’argent de la même manière avec des téléphones pliables.

Le plus grand changement entre les futurs smartphones et ceux que nous avons actuellement est l’écran pliable. Sans cette technologie, les téléphones pliables sont impossibles.

C’est pourquoi je vois une si grande opportunité dans les entreprises sélectionnées responsables de la fabrication des écrans pliables. Et c’est pourquoi j’ai créé un portefeuille de quatre de ces actions dans ma newsletter sur les opportunités d’investissement.

Cliquez ici pour obtenir les noms de ces entreprises et apprendre à tirer profit de la plus grande percée en matière de smartphone en une décennie.

Il est encore tôt et c’est le moment de réaliser les plus gros profits.

À la date de publication, Matthew McCall n’avait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Matthew McCall a quitté Wall Street pour réellement aider les investisseurs – en les faisant entrer dans les tendances les plus importantes et les plus révolutionnaires du monde AVANT quiconque. Cliquez ici pour voir ce que Matt a dans sa manche maintenant.