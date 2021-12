voici la quantité de Bitcoin que possède Michael Saylor

Michael Saylor est l’un des partisans les plus virulents du bitcoin et est le PDG de MicroStrategy, la société détenant les plus grands avoirs en bitcoins au monde. Le PDG a toujours été un ardent défenseur de l’actif numérique, prenant à la fois un intérêt personnel et professionnel dans l’actif.

Saylor avait révélé en 2020 qu’il possédait plus de 17 000 BTC. À cette époque, le bitcoin se négociait toujours en dessous de 30 000 $ et Saylor avait déclaré qu’il avait obtenu tous ses avoirs pour une moyenne de 9 882 $. Depuis lors, Bitcoin a augmenté de plus de 100% depuis que le PDG a fait sa grande révélation, portant la valeur des avoirs de Saylor à près de 1 milliard de dollars.

Combien vaut le BTC de Saylor ?

Michael Saylor a déclaré à The Information qu’il ne pensait pas que quiconque devrait vendre aucun de ses bitcoins et qu’il n’avait jamais vendu aucun de ses bitcoins. Dans sa révélation de 2020, il a déclaré qu’il disposait d’un total de 17 732 BTC, qu’il avait tous achetés avant que sa société MicroStrategy n’achète son premier bitcoin. À un cours moyen de 13 900 $, les avoirs de Saylor valaient un peu plus de 246 millions de dollars.

« Certains m’ont demandé combien j’avais de #BTC. Personnellement, j’ai #hodl 17 732 BTC que j’ai acheté à 9 882 $ pièce en moyenne. J’ai informé MicroStrategy de ces avoirs avant que l’entreprise ne décide d’acheter #bitcoin pour elle-même. »

Bitcoin se négocie maintenant beaucoup plus haut qu’il ne l’était lorsque Saylor a fait sa grande révélation, atteignant 69 000 $ à son apogée. Actuellement, le prix du BTC tourne autour de 48 000 $. À cette valeur actuelle, les avoirs en bitcoins du PDG valent désormais plus de 850 millions de dollars.

Il a l’intention de continuer à avoir ces pièces car il pense que le bitcoin se dirige vers 6 millions de dollars chacun. Cela signifie que le PDG s’attend toujours à ce que la crypto-monnaie augmente encore de 12 000 % par rapport à sa valeur actuelle.

Combien de bitcoins MicroStrategy possède-t-il ?

MicroStrategy détient les plus gros avoirs en bitcoins de toutes les entreprises publiques. La société avait commencé à accumuler des bitcoins en 2019 et a depuis gagné 122 478 depuis son dernier achat, portant la valeur totale de ses avoirs à plus de 6,1 milliards de dollars. Tous ses BTC ont été achetés à un prix moyen de 29 861 $, ce qui place l’entreprise fermement en profit à la valeur actuelle de l’actif.

Cependant, son PDG avait commencé à acheter des bitcoins avant l’entreprise. Saylor a révélé qu’il possédait tous ses BTC avant que MicroStrategy n’achète son premier bitcoin, ajoutant que ses avoirs personnels avaient convaincu l’entreprise de commencer à investir dans l’actif numérique.

La société, comme son PDG, n’a pas l’intention de vendre BTC. Au lieu de cela, il a commencé à rechercher de nouvelles façons de générer un retour sur investissement, ce que Saylor a révélé lors d’une présentation de la journée des investisseurs tenue la semaine dernière.

