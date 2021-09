Voici la quantité de données mobiles que vous utilisez chaque mois

Bien que nous soyons nombreux à utiliser probablement nos smartphones connectés au réseau Wi-Fi domestique ou professionnel, les données mobiles restent une ressource essentielle. Que vous gardiez quelques mégaoctets à portée de main pour les urgences ou que vous comptiez sur beaucoup plus pour répondre à vos besoins en données, vous utilisez probablement des données mobiles à un moment ou à un autre au cours du mois.

Dans un récent sondage, nous avons demandé à nos lecteurs combien de données mobiles ils consomment par mois. Les résultats sont maintenant connus et il y a un gagnant clair.

Combien de données mobiles utilisez-vous par mois ?

Résultats

Publié le 13 septembre, ce sondage a reçu plus de 2 800 réponses. Fait intéressant, deux des cinq options se sont démarquées pour nos lecteurs, mais elles se situent aux extrémités opposées du spectre d’utilisation.

Environ un tiers de nos lecteurs (33%) utilisent plus de 20 Go de données mobiles par mois, ce qui en fait le choix avec la plus grande part des votes. 14,8 % supplémentaires des personnes interrogées utilisent entre 10,1 Go et 20 Go de données par mois. Au total, 63,7% de nos lecteurs utilisent au moins 5,1 Go de données mobiles par mois. C’est également un résultat surprenant, compte tenu de l’omniprésence des réseaux Wi-Fi et de la récente tendance au travail à domicile. Cela dit, si vous absorbez du contenu sur des plateformes riches en données comme YouTube et Instagram, ces données s’évaporent assez rapidement.

Cependant, tout le monde n’utilise pas ses données mobiles pour ses principaux besoins Internet. La deuxième option la plus populaire, recueillant 25,3 % des voix, est la catégorie 1 Go à 5 Go. 11% des personnes interrogées utilisent également moins de 1 Go de données par mois.

À en juger par les commentaires des lecteurs, ces chiffres varient souvent d’un mois à l’autre selon les habitudes de voyage. Cependant, certains répondants dépendent entièrement des données mobiles pour leurs besoins Internet. Certains lecteurs prétendent dépasser un To par mois dans certains cas. Lisez quelques autres anecdotes ci-dessous.

Vos commentaires

Brett : Ça dépend, si je voyage à travers le pays en voiture, j’utiliserai une tonne de données sur le GPS. Si c’est un mois normal, j’utiliserai probablement environ 10 Go. AS : J’ai deux forfaits de simulation de données illimitées, un pour la maison et un pour mon téléphone. Je n’ai pas utilisé le haut débit filaire depuis plus de cinq ans. J’ai en moyenne 500 à 700 Go par mois, mais je suis connu pour dépasser 1,5 To en quelques mois. Je paie 30 £ pour la première SIM et 25 £ pour la seconde, Vodafone UK. J’ai aussi une montre eSIM, et il y en a une dans ma Polestar 2 mais elles n’utilisent que quelques Go par mois chacune. Je suis surpris que d’autres n’en utilisent pas autant que moi. mattc: Cela dépend si je voyage, les 2 derniers mois je n’ai pas, mais généralement j’utilise presque la totalité de mon allocation de 50 Go, parfois plus lorsque je suis connecté avec mon ordinateur portable. roaduardo : La pandémie n’est pas terminée et beaucoup restent encore près de chez eux ou travaillent à domicile. Comme moi. J’utilise moins de 1 Go ces jours-ci. Ahmed Rabeeh : Ma principale source Internet sont les données mobiles. J’utilise donc près de 120 Go par mois. Au fait, je viens d’Inde. thesecondsight : Ma consommation de données mobiles a chuté depuis le début de la pandémie l’année dernière. Je travaille à domicile, donc la plupart de mon temps est consacré au Wi-Fi. Elven : J’utilise environ 250+ Go de données mobiles chaque mois.

C’est tout pour ce sondage. Merci pour vos votes et commentaires. Si vous avez d’autres commentaires sur votre utilisation des données mobiles ou sur les résultats du sondage, n’oubliez pas de les déposer ci-dessous.