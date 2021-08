Voici la quantité de RAM suffisante pour vous dans un téléphone

Les smartphones d’aujourd’hui, en particulier les produits phares les plus premium, offrent aux utilisateurs des tonnes de RAM pour compléter les chipsets ultra-rapides. Il n’y a pas si longtemps, 1 Go à 2 Go de RAM étaient considérés comme suffisamment décents pour un téléphone. Nous avons maintenant des appareils qui peuvent facilement traverser 6 Go de RAM. Certains vont même jusqu’à 16 Go ou 18 Go de mémoire. Mais avez-vous vraiment besoin de toute cette RAM dans un téléphone ? Quel est le numéro qui vous satisfait ? Nous avons demandé et voici ce que vous aviez à dire.

Quelle quantité de RAM est suffisante pour vous dans un smartphone ?

Résultats

De toute évidence, notre sondage sur la meilleure taille maximale de RAM sur un téléphone a été très populaire auprès de nos lecteurs. Près de 40 000 personnes ont voté dans notre enquête, et deux options de RAM sont ressorties les plus populaires auprès de nos lecteurs.

La plupart d’entre vous (32%) pensent que 8 Go de RAM sont ce dont vous êtes satisfait sur un téléphone. Près de 25,9% des personnes interrogées sont également d’accord pour disposer de 6 Go de RAM sur leurs téléphones. 15% ont déclaré que 4 Go de RAM sont satisfaisants, tandis que près de 10% ont déclaré avoir besoin de 16 Go ou plus de RAM sur leurs appareils.

Les résultats ne sont pas si surprenants. 8 Go de RAM sont devenus monnaie courante non seulement dans les produits phares, mais également dans les téléphones de milieu de gamme. En fait, la plupart des produits phares Snapdragon 888 offrent 8 Go de RAM sur leurs variantes de base. Pas étonnant que ce soit l’option la plus choisie dans notre sondage.

Ce que tu avais à dire

Resuna : Toute entreprise qui expédie un appareil Android avec moins de 4 Go de RAM est un monstre, et toute personne utilisant le flash pour l’échange dans le cadre d’une utilisation normale pour couvrir une pénurie de RAM vit dans le péché. Ce dernier élément s’applique également à vous, Apple, sur vos nouveaux Mac basés sur ARM.

Evie : Je pense que 6 Go est l’endroit idéal pour la personne moyenne. Probablement 4 est utilisable, mais pas de mal à avoir un petit plus !

Cryio : J’ai 12 Go de RAM et je ne pense pas avoir jamais réussi à la pousser à plus de 9,2 Go. Pour la plupart des gens, 6 Go sont plus que suffisants.

Stanley Kubrick : Mon premier PC de bureau de Packard Bell avait 4 Mo de RAM… c’est 4 mégaoctets, pas des gigaoctets. Cela m’a coûté 400,00 $ pour le mettre à niveau à 8 mégaoctets ! La femme n’était pas contente ! Mec, ca c’etait la belle Epoque. 6 Go, c’est beaucoup pour la grande majorité des gens. De combien d’applications avez-vous besoin pour rester ouvert en permanence ? Plus de RAM = plus de décharge de batterie pour garder tous ces gigaoctets en vie !

Wongwatt : Je suis un utilisateur de technologie depuis des décennies, donc j’ai tendance à fermer les choses que je n’utilise pas, contrairement aux jeunes. J’ai choisi 8 Go car je pense que c’est la bonne quantité pour une utilisation sans soucis du smartphone.

Jim: La vérité est que la personne moyenne utilise environ 4 Go de RAM, donc 6 à 8 Go de RAM sont en fait beaucoup et tout ce qui va au-delà est exagéré. Les gens essaient de rationaliser cela en disant qu’ils sont à l’épreuve du temps. Cependant, vu que les smartphones existent depuis 1992 (Simon Communicator) et au cours de ces presque 30 années, le besoin réel n’a pas dépassé 4 Go. Cela étant dit, je doute sincèrement que l’individu moyen conserve un téléphone pendant près de 30 ans supplémentaires pour pouvoir utiliser ces Go de RAM supplémentaires.

Aashish : L’un de mes téléphones Android a 4 Go de RAM mais un processeur rapide. Cela ne me semble jamais lent.

Note : My Note 10+ dispose de 12 Go de RAM et utilise rarement plus de 8,5 Go. Le stockage est que je veux que mes applications restent ouvertes, j’ai assez de RAM libre, mais le téléphone refuse de dépasser 8,5 Go de RAM et de fermer mes applications. Je ne sais pas exactement comment fonctionne la technologie, mais il semble que la RAM ne soit pas suffisante pour garder toutes les applications ouvertes. Pour moi, les téléphones avec moins de 8 Go en 2021 est un compromis, 6 est utilisable, 4 ou moins est un pur cauchemar.

Ron Cosby : 6 Go est désormais le strict minimum pour Android, mais je recommande 8 Go ou plus. Pour fonctionner en douceur et rapidement, 6 Go est le strict minimum, même pour les téléphones à petit budget. Moins et je vous garantis que cela deviendra un problème à un moment donné. Tout téléphone haut de gamme digne de ce nom devrait avoir au moins 8 Go. Au moins, c’est mon expérience pour Android.