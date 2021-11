Voici la réaction du président Trump au mème Let’s Go Brandon

Il était probablement inévitable que nous allions obtenir cela à un moment donné. Mais le prédécesseur du président Biden a finalement partagé quelques commentaires publics sur le mème viral Let’s Go Brandon qui sert de bombe f euphémique dirigée contre l’occupant actuel de la Maison Blanche.

Il y a quelques jours à peine, dans le somptueux complexe hôtelier de Trump à Mar-a-Lago en Floride, l’ancien président s’exprimait lors d’un événement. Finalement, le public a commencé à scander « Allons-y, Brandon ! » En réponse, Trump aurait dit en plaisantant que « j’aime toujours mieux la première phrase d’une manière ou d’une autre. C’est plus précis. Pour comprendre ce qu’il veut dire, au cas où vous ne le sauriez pas déjà, il est utile de se rappeler d’où vient la phrase en premier lieu.

Réaction de Trump au slogan viral

Il découle d’une course NASCAR début octobre, au Talladega Superspeedway en Alabama. La journaliste sportive de NBC, Kelli Stavast, a ensuite interviewé le vainqueur Brandon Brown. La foule scandait – en direct, à l’antenne – une bombe f de trois mots dirigée contre le président Biden. Et que Stavast ait mal entendu le chant ou non, elle a dit à Brown que la foule semblait dire : « Allons-y, Brandon !

Le vrai chant de cette foule est ce que Trump disait qu’il préfère.

Inutile de dire que la popularité de l’expression a explosé ces dernières semaines. Saturday Night Live a même filmé un sketch à ce sujet, qui a été coupé le week-end dernier pour du temps mais s’est retrouvé sur la chaîne YouTube de SNL.

« Brandon est devenu une grande star »

« Je n’ai toujours pas compris, était-ce que cette jeune et séduisante journaliste était en train d’essayer de le couvrir ? » Trump a demandé à la foule, une référence à la croyance de certaines personnes selon laquelle le journaliste de NBC a délibérément déformé le chant de la foule. « Ou était-elle gentille ? Ne comprenait-elle pas ce qui se passait ? Elle travaille pour NBC. C’est donc à environ 94% sûr qu’elle savait exactement ce qu’elle faisait.

« De toute façon, eh bien, Brandon est devenu une grande star. Personne n’a jamais entendu parler de ce type. Maintenant, il est l’une des plus grandes stars. Personne n’a jamais entendu parler de l’histoire de Brandon.

À d’autres moments au cours de l’événement, Trump a fustigé Biden pour avoir dirigé ce que le premier a attaqué comme une « présidence ratée ». Il n’a pas directement évoqué la possibilité de se présenter à nouveau en 2024. Mais le sentiment rapporté parmi certains membres de la foule semblait être qu’il le ferait.

« Nous avons des gens formidables dans notre parti », aurait déclaré Trump. «Mais c’est une fête bien différente. Ils l’appellent même le parti de Trump. Et j’ai dit : « Ce n’est pas le parti de Trump ». C’est la fête de vous tous dans cette pièce, et cela va durer longtemps plus longtemps que Trump. C’est une grande chose que nous avons faite en très peu de temps.