Voici la Rolls-Royce Boat Tail, la voiture neuve la plus chère au monde | Moteur

Si l’on met de côté les folles enchères, c’est la voiture la plus chère à sortir de l’usine. Bien que peu seront fabriqués, car peu peuvent se le permettre.

Le légendaire constructeur britannique Rolls Royce revient en tant que carrossier avec le nouveau Queue de bateau Rolls-Royce, qui est déjà devenu la voiture neuve la plus chère du monde.

Queue de bateau Rolls-Royce a un prix de 20 millions de livres, qui en échange sont un peu plus de 23 millions d’euros. Un chiffre vertigineux avec lequel vous pourriez acheter 2 300 Renault Clio nouvelle génération, dont le prix avoisine les 10 000 euros.

Le Rolls-Royce Boat Tail doit son nom au fait que sa silhouette rappelle celle d’un hors-bord (quand le haut est allumé). Vous pouvez mieux le voir dans cette galerie :

Au prix de 23 millions d’euros elle double presque sa devancière, la Rolls Royce Sweptail, qui valait environ 14 millions d’euros.

Elle bat également la Bugatti La Voiture Noire, la voiture la plus chère du moment. Cette voiture de sport basée sur la Chiron coûte 16,7 millions d’euros.

Qu’est-ce qui fait qu’une voiture vaut un tel millionnaire ? Ici, même les petits détails comptent. Par exemple, vous avez un compartiment pour bouteilles de champagne que vous pouvez voir dans la galerie précédente, ainsi que une glacière avec ventilateurs pour le caviar. Également une montre exclusive créée par l’horloger suisse Bovey 1822.

Mais ce qui compte le plus, c’est logiquement la carrosserie, les matériaux et la mécanique.

Comme l’explique notre collègue Enrique León de Top Gear, l’inspiration pour cette voiture a été la Rolls-Royce Boat Tail d’origine, des carrosseries exclusives pour la Rolls-Royce Phantom II. Le modèle utilise la même plate-forme en aluminium que la Rolls-Royce Phantom, avec une longueur de pas moins de 5,80 mètres.

Quant à sa mécanique, pour l’instant la seule chose que l’on sait c’est qu’elle roule Moteur biturbo 6.75 V12 avec 563 ch.

Tout indique que peu d’unités seront fabriquées. Mais tu as déjà au moins 3 acheteurs, qui a acheté la voiture avant même qu’elle ne soit annoncée.

Ainsi est le Queue de bateau Rolls-Royce, 23 millions d’euros.