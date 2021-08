Voici la success story de Solana ⋆ Crypto new media

[Featured Content]

Alors que Solana a connu une croissance et un développement remarquables sur le plan technologique, son jeton natif est toujours en train de gagner des places sur tous les principaux échanges.

Ce n’est que cette année que Coinbase a ajouté SOL à ses listes. Avec son introduction sur Phemex après le 20 août, Solana aura gravi un autre échelon de l’échelle du succès.

Le 20 août, l’une des bourses de produits dérivés les plus populaires, Phemex, a coté Solana sur sa plateforme. Le SOL-USDT de Phemex est désormais la 35e paire de négociation au comptant répertoriée par la bourse.

L’histoire de Solana a commencé en 2017 lors du boom des projets ICO. Grâce à sa planification et à sa feuille de route solides, il a collecté 25 millions de dollars de fonds auprès d’investisseurs privés et publics. En février 2018, Solana a publié son livre blanc officiel et a acquis de nouveaux talents pour développer sa blockchain. Cela a été suivi de plusieurs étapes de testnet, qui ont conduit au lancement du réseau principal du projet l’année dernière.

Actuellement, le champion inégalé du monde DeFi est le réseau Ethereum, et à juste titre. C’est l’un des premiers projets de blockchain et un écosystème compatible pour presque toutes les nouvelles applications. Lorsqu’ils commencent avec leurs nouvelles idées, les développeurs voient Ethereum comme un choix évident pour la croissance et les possibilités. Cependant, le réseau a des problèmes flagrants qui demandent à être résolus, et les problèmes d’évolutivité volent souvent la vedette.

DeFi a besoin d’un nouveau leader

À l’avènement de l’ère DeFi, il n’était pas clair si le rêve d’un réseau financier sans confiance pourrait être réalisé. Les applications DeFi étaient autrefois considérées comme une série de prototypes infaisables, mais à la surprise de beaucoup, elles sont maintenant devenues une industrie de plusieurs milliards de dollars. Les échanges décentralisés sont les héros établis du développement et de l’adoption effrénés de DeFi.

Ethereum a suscité beaucoup d’appréciation et de confiance parmi la communauté blockchain. Aujourd’hui, le réseau a attiré une grande partie de cette communauté mais a également invité quelques défis avec une popularité croissante. Le réseau Ethereum a du mal à résoudre le problème de la congestion, ce qui rend impossible pour l’instant de s’adapter à des millions d’utilisateurs. En raison de cette congestion, les frais de transaction sur le réseau Ethereum ont augmenté au point de décourager les utilisateurs de participer. Ce problème éloigne également les développeurs d’applications qui recherchent désormais des alternatives.

Solana a maintenant rejoint ce voyage collectif de DeFi et prétend résoudre ces problèmes avec sa solution de couche 1 nouvellement conçue au lieu d’un protocole de couche 2. L’année dernière, la plupart des bourses décentralisées sont passées d’un modèle basé sur un carnet de commandes à des teneurs de marché automatisés (AMM). Cela a amélioré le débit d’Ethereum et offert des moyens de générer des retours, mais le modèle est toujours inefficace par rapport au modèle de carnet de commandes.

Avec la vitesse à couper le souffle et la flexibilité transactionnelle de Solana, un échange basé sur le carnet d’ordres prospérerait et donnerait des résultats bien meilleurs que jamais. Les développeurs de Solana ont également créé “Wormhole”, un protocole qui construit un pont pour connecter sa blockchain à d’autres réseaux DeFi comme Terra et Ethereum. Cela résout le défi d’intégration des utilisateurs auquel les nouveaux réseaux de blockchain sont souvent confrontés, car la majorité est déjà à l’aise avec Ethereum. La transparence et la connectivité ont toujours été efficaces pour ajouter de la valeur à l’expérience utilisateur.

La sauce secrète du succès de Solana

Une question de curiosité attachée à Solana est sa supériorité sur les autres projets DeFi en termes de vitesse et d’évolutivité. La sauce secrète aux capacités croissantes du projet est son nouveau protocole de preuve d’historique qui l’alimente avec un débit de réseau sans précédent. Cet algorithme ingénieux crée une source de temps sans confiance pour l’ensemble de l’écosystème décentralisé grâce à la cryptographie. Bien que cela permette à la blockchain de maintenir un registre immuable, sa beauté réside dans sa capacité à recevoir des transactions dans n’importe quel ordre.

La preuve d’historique fonctionne conformément à une « fonction de délai vérifiable (VDF), qui lui permet de trier n’importe quel ordre de transactions dans l’ordre chronologique. Pour ce faire, il utilise la fonction d’horodatage traçable, facilitant une gestion efficace de la congestion du réseau pour améliorer le débit. Étant donné que Solana ne dépend pas d’un protocole de couche 2 ou d’un mécanisme de partitionnement pour accélérer le réseau, les développeurs peuvent créer des projets sans se soucier des performances ou des frais du réseau.

Le jeton natif de Solana, SOL, a aligné ses performances sur le marché avec les avancées technologiques du projet. L’année dernière, le jeton était évalué entre 1 $ et 2 $, mais a grimpé en flèche à 56 $, affichant une croissance énorme. La valeur record de SOL est actuellement supérieure à 75 $. Cela signifie que les premiers investisseurs symboliques auraient obtenu des rendements aussi monumentaux que 6 500 % entre 2020 et 2021. Actuellement, le nombre total de SOL en circulation est d’environ 270 millions.

L’un des catalyseurs de la flambée des prix de SOL est la Degenerate Ape Academy NFT, un projet développé sur Solana. Cela a poussé le volume total des transactions de SOL à près de 6 millions de dollars par jour. Les valeurs de certains de ces NFT ont dépassé 100 000 SOL, soit environ 7 millions de dollars.

La victoire évidente de Solana dans l’espace DeFi est liée à sa prochaine domination sur le réseau Ethereum. Le nouveau leader de l’attente a intégré de nombreuses applications et projets sur sa plateforme, entraînant une croissance fulgurante. Quelques noms importants construits sur Solana sont USDC, Terra, Serum et Chainlink. Le rythme auquel il attire de nouveaux projets est dû à la vitesse rapide du réseau et à sa connectivité avec d’autres blockchains. Cela pourrait lentement conduire Solana à dépasser Ethereum et à le détrôner de sa position dominante.

À propos de Phemex

Phemex a été fondée en 2019 par un vétéran de Wall Street nommé Jack Tao et ses pairs qui ont remarqué que le professionnalisme, le service client et la confiance au sein de l’industrie de la cryptographie faisaient défaut. Les deux années suivantes ont montré une augmentation substantielle du nombre d’utilisateurs de crypto, mais les échanges de crypto manquaient toujours d’efficacité et de confiance. C’est pourquoi le groupe quitte Wall Street et fonde Phemex pour intégrer simplicité, efficacité et confiance dans l’espace.

La plate-forme est basée à Singapour et dispose d’un processus de sélection minutieux de la liste des jetons et des contrats. La société a récemment franchi un million de commerçants et a fait des progrès pour rester connectée à sa communauté croissante. Il s’agit de l’un des principaux échanges mondiaux de crypto-monnaies qui propose des échanges de produits dérivés contre des actifs numériques, avec plus de 37 paires sur sa liste. Il a mis un total de 34 paires de trading au comptant à la disposition de ses utilisateurs, avec SOL/USDT comme 35e ajout sur sa plate-forme.

