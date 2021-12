Voici la suite pour Apple en 2022, selon les experts

Cela a été quelques années difficiles pour l’industrie technologique et le monde. Malheureusement, Apple n’a pas été à l’abri des effets de la pandémie. Cependant, il a réussi à relever des défis sans précédent et à continuer à concevoir, fabriquer et expédier ses produits, logiciels et services tout au long de 2020 et 2021.

Malheureusement, la pandémie persistera à l’approche de 2022, tout comme ses effets d’entraînement, mais Apple a montré qu’il pouvait continuer à innover face à l’adversité. Et l’année prochaine semble être une année importante pour l’entreprise.

Bulletin de notes 2021

Malgré la pandémie, il est difficile de considérer 2021 comme autre chose qu’un succès pour Apple. Bien qu’il y ait clairement eu des retards dans les fonctionnalités d’iOS et qu’il existe une demande non satisfaite pour ses produits en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement, des produits essentiels comme l’iPhone 13 et l’Apple Watch Series 7 ont été expédiés à temps, les versions de logiciels iPhone et Mac ont atterri dans leurs emplacements habituels. Des services comme Apple Fitness+ et Apple TV+ ont continué d’ajouter du contenu à leurs bibliothèques exclusives cette année.

Apple est l’une des très rares entreprises à pouvoir se permettre de déplacer des montagnes pour maintenir la machine en marche, mais elle n’a pas simplement fait du surplace et attendu la fin de la pandémie. 2021 a apporté des technologies révolutionnaires comme les puces M1 Pro et M1 Max et des produits considérablement repensés comme le MacBook Pro 2021 et l’iPad mini 6 sont arrivés sur le marché.

Source : Bryan M. Wolfe / iMore

« 2021 a été une excellente année pour Apple avec beaucoup de buzz suscité par le M1, mais aussi une solide activité de performances et de services iPhone », selon Carolina Milanesi, fondatrice de The Heart of Tech et présidente et analyste principale chez Creative Strategies. « Si vous considérez les défis d’approvisionnement auxquels l’ensemble de l’industrie technologique est confronté, les performances d’Apple brillent encore plus. »

Quand on regarde les chiffres, il est difficile d’affirmer qu’Apple a connu autre chose qu’une année stellaire. Les estimations de l’analyste Neil Cybart d’Above Avalon suggèrent qu’Apple a vendu plus de 260 millions d’iPhones et plus de 25 millions de Mac, un record pour une période de 12 mois, tout en augmentant également la base installée de l’Apple Watch à 100 millions d’utilisateurs malgré les défis de la chaîne d’approvisionnement, produit la fabrication et la dotation en personnel. Selon l’estimation de Cybart, Apple a également connu 10 milliards de dollars de demande non satisfaite en 2021 en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement.

Au contraire, c’est le logiciel d’Apple qui a le plus souffert en 2021, avec des fonctionnalités de tentpole retardées ou toujours absentes d’ici 2022. SharePlay, une fonctionnalité sans aucun doute placée en tête de la liste de développement en raison de la pandémie, expédiée après de nombreuses parties du le monde avait déjà levé les blocages. Universal Control, une fonctionnalité très attendue de macOS Monterey, n’arrivera pas avant le printemps.

Peut-être qu’en 2022, Apple utilisera la WWDC pour passer de ses grandes versions de logiciels annuelles (auto-imposées) et riches en fonctionnalités à des versions incrémentielles tout au long de l’année. Avec des fonctionnalités manquant régulièrement des calendriers de lancement à l’automne et à venir dans des versions ultérieures, cela s’est produit de manière furtive au cours des dernières années.

Plus pareil, mais mieux

Source : Joseph Keller / iMore

Au cours de la dernière décennie, Apple a sans aucun doute été une entreprise de motifs. L’année prochaine nous apportera de nouveaux modèles d’iPhone, une Apple Watch mise à niveau, un iPad ou deux actualisés, ainsi qu’un logiciel mis à jour pour chacun. Apple a démontré qu’il peut toujours y arriver comme sur des roulettes, même dans les moments les plus difficiles.

À l’automne, l’iPhone 14 arrivera et, bien sûr, ce sera le meilleur iPhone à ce jour. Il y a aussi des rumeurs faisant état d’une Apple Watch Series 8 robuste, et l’iPad Air est le seul modèle de la gamme qui n’a pas retenu l’attention du point de vue matériel en 2021, il est donc candidat à un rafraîchissement.

La transition du silicium d’Apple a été le point culminant de 2021 pour l’écrivain et chroniqueur de Six Colors Dan Moren, et son achèvement en 2022 semble être un verrou. « Je m’attends à ce que l’année se termine par un iMac 27 pouces alimenté par M1 Pro/Max au printemps et un Mac Pro haut de gamme à la banane vers la fin de l’année », dit-il, avec les modèles Mac mini et MacBook Air de nouvelle génération étant des jokers pour l’année prochaine.

Selon Milanesi, le cycle actuel de mise à niveau du Mac devrait continuer à renforcer la part d’Apple sur le marché des PC haut de gamme et permettre à l’entreprise de conquérir davantage de parts sur le marché des entreprises. Cependant, elle voit également Apple doubler son activité de services en 2022. « Je m’attends à ce que l’activité de services continue de se renforcer du point de vue des abonnements, mais aussi du fait qu’Apple capitalise sur le financement des appareils via Apple Card », note-t-elle.

Pour Cybart, l’attention devrait se porter sur les wearables d’Apple l’année prochaine. « Apple Watch et AirPods seraient deux catégories de produits à surveiller, car chacune a de longues pistes pour de nouvelles fonctionnalités », affirme-t-il.

La prochaine grande nouveauté d’Apple

Bien sûr, les grandes prédictions pour Apple 2022 tournent autour de la rumeur Apple AR/VR headest. Les trois experts de l’industrie à qui j’ai parlé ont indiqué qu’il s’agissait de l’annonce la plus importante que nous ayons pu voir au cours des douze prochains mois.

Avec toutes les rumeurs qui tourbillonnent, Moren s’attend à une annonce sur le produit l’année prochaine. Mais, note-t-il, « la grande question pour moi est de savoir comment exactement l’entreprise nous le vendra – quelle est l’histoire convaincante qu’ils vont nous raconter sur la raison pour laquelle c’est la prochaine grande chose? »

Source : Les informations

La technologie AR et VR existe depuis un certain temps, avec quelques acteurs établis déjà sur le marché. Et pourtant, rien n’a fait irruption dans le courant dominant. C’est donc à ce moment-là qu’Apple choisit généralement d’entrer sur un marché, d’accroître sa visibilité globale et de produire un meilleur produit en apprenant d’abord des erreurs de ceux qui s’y trouvent. Selon Moren, pour Apple, son annonce sera un moment où il mettra un enjeu dans le sol et exposera où l’entreprise s’en va au cours des prochaines années.

Milanesi partage ce sentiment et pense que le produit AR/VR d’Apple est prêt à affronter ceux déjà sur le marché. « Je m’attends à ce que les lunettes AR que nous attendons tous à la fin de l’année attirent beaucoup d’attention et, malgré les volumes limités au départ, dépassent toujours toutes les autres ventes de produits AR/VR réalisées jusqu’à présent par une marque donnée », a-t-elle déclaré. prédit.

« Quelle est l’histoire fascinante qu’ils vont nous raconter sur l’AR/VR ? » – Dan Moren

Cybart pense également que le casque de réalité mixte d’Apple serait l’annonce la plus importante de l’année s’il faisait ses débuts, bien qu’il aimerait également qu’Apple utilise 2022 pour libérer davantage le potentiel de l’Apple Watch. « Plus tôt cette année, il était difficile de se débarrasser du sentiment qu’Apple avait raté une grande opportunité à la WWDC de pousser l’Apple Watch encore plus loin qu’elle ne l’a déjà fait », a-t-il déclaré.

Selon Milanesi, une augmentation du nombre d’études de santé utilisant l’Apple Watch pourrait aider à consolider la place de l’appareil en tant qu’appareil de santé au lieu d’être simplement un tracker de fitness. Nous avons déjà vu Apple entreprendre des études cardiaques, auditives et menstruelles à l’aide d’Apple Watch. Il a également étendu la fonctionnalité Dossiers de santé dans l’application Santé au cours des deux dernières années. Le domaine est donc d’une grande importance pour l’entreprise et peut-être plus à l’avenir.

La maison intelligente est un autre domaine dans lequel Apple a investi des ressources importantes mais n’a pas encore craqué. Un HomePod extrêmement sur-conçu a raté la cible en 2018, et l’Apple TV n’a jamais vraiment atteint les sommets grisants des autres produits phares d’Apple. Néanmoins, Moren garde espoir qu’Apple prendra un autre coup dans le salon. « En particulier, je souhaite qu’ils réorganisent l’Apple TV, intègrent peut-être certaines des meilleures fonctionnalités du HomePod mini et ajoutent une option de vidéoconférence », ajoute-t-il.

La norme Matter pour la maison intelligente devrait être déployée en 2022, les premiers appareils obtenant la certification. Cependant, il reste à voir à quel point Apple est attaché à l’interopérabilité qu’il est conçu pour permettre et à quelle sauce spéciale il réservera pour les appareils spécifiques à HomeKit. Néanmoins, le fait qu’Apple soit à bord en tant que membre de la Connectivity Standard Alliance devrait donner de l’espoir aux utilisateurs d’Apple. « C’est peut-être ce qui fait vraiment décoller la technologie de la maison intelligente, et j’aimerais qu’Apple soit à l’avant-garde », déclare Moren.

Attend et regarde

Comme pour tout ce qui concerne Apple, rien n’est officiel jusqu’à ce que Tim Cook et al. dis que c’est. Nous attendrons probablement au moins jusqu’au printemps avant de voir des annonces de produits majeurs d’Apple en 2022, donc, d’ici là, nous pouvons continuer à spéculer, espérer et rêver.