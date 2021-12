Voici la vérité derrière la «femme qui allaite chat dans l’avion»

Les vidéos de mauvais comportement des passagers dans les avions sont devenues virales tout au long de la pandémie de coronavirus, et beaucoup d’entre elles ont été authentiques. Mais l’une des dernières vidéos, censée montrer un homme se plaignant d’une femme allaitant son chat à côté de lui pendant un vol, n’est pas réelle. Le tout a été mis en scène et initialement publié sur une page Facebook. La vidéo est devenue virale sur TikTok, puis s’est rendue sur Twitter, où elle a accumulé des milliers de vues et des centaines de retweets.

La vidéo a été divisée en quatre parties par l’utilisateur de TikTok @alessiavaesenn et publiée là-bas au cours du week-end. Tard lundi soir, l’acteur Marshall Allman et d’autres ont publié les quatre parties sur Twitter, créditant l’utilisateur de TikTok comme l’affiche originale. Le journaliste Ryan Broderick a ensuite retracé la vidéo originale à un utilisateur de Facebook appelé The Gooch, qui publie des vidéos parodiques, dont beaucoup se déroulent dans des avions.

1/4 je meurs. « Est-ce un chat ou un bébé ! » « Elle allaite un chat. » de @alessiavaesenn sur tik tok. Ça en vaut la peine. pic.twitter.com/VKWmA0NwMO – Marshall Allman (@MarshallAllman) 21 décembre 2021

The Gooch a posté la vidéo « femme allaitant un chat dans un avion » le 16 décembre et inclut même une clause de non-responsabilité annonçant que toutes les vidéos qu’il publie sont à « des fins de divertissement uniquement ». La personne derrière la page Facebook est un ancien clown de cirque des Ringling Brothers et a déclaré à Rolling Stone que la vidéo avait été publiée sur TikTok sans son autorisation. La vidéo se termine également par la femme qui se lève de son siège et révèle que le chat est manifestement un faux.

Ce n’est pas la seule fausse vidéo d’une altercation en vol à devenir virale ces dernières semaines. En novembre, une vidéo prétendant montrer une femme refusant de s’asseoir à côté d’une personne non vaccinée et se faire retirer a accumulé plus de 35 millions de vues. La vidéo a été mise en scène et a même une page IMDb. Bien que les personnes derrière la vidéo aient admis qu’elle n’était pas authentique, d’autres l’ont partagée pour faire avancer leur propre programme. Le groupe conservateur Turning Point USA l’a même publié sur YouTube avec le titre « WATCH: Woman FREAKS OUT Over Unvaccinated Passenger On Plane », note Snopes.

Quant à la vidéo de The Gooch, celle-ci a peut-être gagné du terrain sur les réseaux sociaux car elle s’est inspirée d’un incident présumé en novembre. Une femme aurait commencé à allaiter un chat sans poils et aurait refusé d’arrêter après que les agents de bord l’aient remarqué, rapporte Newsweek. Une image diffusée qui montre prétendument un message envoyé à l’aide du système d’adressage et de communication des communications de l’avion (ACARS), affirmant qu’un passager « allaitait un chat et ne remettrait pas le chat dans sa cage ». Il y avait peu de détails sur l’incident allégué et Newsweek n’a pas vérifié de manière indépendante qu’il s’était produit. Il y avait aussi une vidéo TikTok d’un agent de bord qui prétendait avoir été dans l’avion et avoir vu l’incident présumé.