Voici la vraie raison pour laquelle ils veulent que vous l’appeliez l’administration Biden-Harris ⋆ .

Plus tôt cette semaine, il y a eu des conversations autour d’un changement de référence de l’administration Biden à l’administration Biden-Harris. De nombreuses perspectives ont été partagées sur les raisons pour lesquelles ce changement de référence aurait pu avoir lieu. Après la conférence de presse du président Joe Biden, je ne pense pas qu’il y ait un doute sur les raisons pour lesquelles ils ont changé de nom.

Cela a commencé pendant la campagne, alors que Joe Biden faisait des gaffes en appelant Kamala Harris à la présidence. La semaine dernière, Biden a de nouveau appelé Kamala Harris «président Harris». Comme l’a noté Fox News, même Kamala Harris a appelé cela une administration Harris. Les commentaires de Biden ont même poussé la personnalité de Fox News, Sean Hannity, à se demander s’il était temps de prendre au sérieux le discours du « président Harris ».

C’est une réponse rapide et courte. Il est. Il est temps que nous prenions au sérieux la conversation d’un président Harris et c’est exactement ce que les médias traditionnels et l’administration Biden essaient de faire avec les discussions sur une administration Biden-Harris.

Les médias traditionnels de notre pays sont corrompus, ce n’est pas un secret. Ils ne rapportent pas les nouvelles et les informations que les Américains doivent apprendre, mais choisissent plutôt de rapporter et de conditionner les Américains à accepter ce qu’ils veulent qu’ils fassent. Un bon exemple de cela est la façon dont les médias grand public ont couvert l’ancien président Donald Trump pendant son mandat.

Les médias grand public et les démocrates ont systématiquement ciblé le président Donald Trump comme un raciste, suprémaciste blanc, bigot et xénophobe. Ce n’était pas seulement un article ici et là qu’ils utilisaient ces termes, mais c’était encore et encore. C’est fou d’y penser, mais l’événement était presque une expérience de chien pavlovien pratiquée sur des Américains. Alors que les Américains entendaient sans cesse les termes et le cycle des informations, de nombreux électeurs non informés et Américains ont commencé à y croire.

Les républicains de carrière ont commencé à voir ce qui se passait. Cela a conduit le sénateur Mitch McConnell et d’autres à tourner le dos à Trump. Ils savaient ce que faisait la gauche. Ils conditionnaient les Américains à aller contre le président Donald Trump. Ne vous perdez pas dans ce que je dis ici, je ne parle pas de Trump perdant une élection ou quoi que ce soit du genre. Je dis simplement que de nombreux Américains, qui ne sont pas informés, ont commencé à croire ces choses à propos de Trump qui n’étaient tout simplement pas vraies.

Je remets tout cela à jour en ce que les médias grand public et la gauche font la même chose avec les références à l’administration Biden-Harris. Tout au long de l’histoire de Harris en politique, elle a eu une opinion défavorable des Américains. YouGov a un excellent graphique qui le montre et montre comment la tendance a commencé à changer au début de la présidence de Biden.

Les anciens médias et la gauche radicale savent exactement ce qu’ils font ici. Ils capitalisent sur la vision modérée perçue de la pré-sélection de Joe Biden pour essayer de peindre Harris sous un jour positif. Ils veulent que vous associez Kamala Harris à Joe Biden, de sorte que lorsqu’ils quitteront le président Joe Biden, vous associez très rapidement Harris en tant que figure présidentielle.

Tout est question d’association de mots. Il s’agit d’essayer de convaincre les Américains qu’elle est acceptable dans la plus haute fonction du pays. Il s’agit d’essayer de convaincre tout le monde qu’un déménagement de Joe Biden à Kamala Harris sera simple, indolore et n’offrira pas de changement radical de politique. Rien ne pouvait être plus loin de la vérité. Harris est la personne la plus radicale du Congrès depuis son arrivée.

Les médias et les démocrates savent qu’ils doivent aborder cette question assez rapidement. Surtout si vous avez regardé la conférence de presse de Joe Biden. Bien qu’il ait fait plusieurs commentaires inquiétants, ce clip de 14 secondes vous dit tout ce que vous devez savoir.

Joe Biden est sénile pic.twitter.com/QWUBa9v8iD – Caleb Hull (@CalebJHull) 25 mars 2021

Cet homme a un déclin cognitif évident et je ne dis pas cela en se moquant de lui. Je le dis en partant du principe que cet homme n’a pas besoin d’être le président des États-Unis. Pour emprunter une réplique à Lauren Boebert, on ne peut plus continuer à danser autour de la question de Joe Biden.

Un président en déclin cognitif constitue un risque pour la sécurité nationale. Il est temps d’arrêter de danser autour de ça. # BidenPressConference – Lauren Boebert (@laurenboebert) 25 mars 2021

C’est exactement ce que font les médias grand public et la gauche ici. Ils réalisent ce qui se passe. Ils se rendent compte que même si Biden voudra peut-être se présenter à nouveau en 2024, il ne le pourra pas. L’homme peut même ne pas se souvenir de son nom à ce moment-là, ce qui est triste. Il est utilisé comme un pion politique et il est sur le point d’être jeté sur le côté par les radicaux.

Mais avant de pouvoir le faire, ils doivent conditionner les Américains à accepter le nom de Kamala Harris. Ils ont besoin que tout le monde soit habitué à entendre son nom en compagnie du président. Il ne s’agit plus d’une administration Biden, mais de préparer le terrain pour que Harris prenne le relais très bientôt.