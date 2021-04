Voici la vraie raison pour laquelle iMessage n’est pas disponible sur Android

Un dossier déposé par le fabricant de Fortnite Epic Games a révélé qu’Apple avait décidé de ne pas porter iMessage sur Android car il “reconnaissait le pouvoir qu’iMessage a pour attirer et garder les utilisateurs dans son écosystème”.

Le dépôt comprend des dépositions et des courriels de plusieurs hauts dirigeants et employés d’Apple, dont Eddy Cue, vice-président principal des logiciels et services Internet de l’entreprise. Selon une déposition de Cue, Apple «aurait pu créer une version sur Android qui fonctionnait avec iOS». Cependant, Craig Federighi, vice-président principal de l’ingénierie logicielle, a répondu: “iMessage sur Android servirait simplement à supprimer un obstacle pour les familles iPhone donnant à leurs enfants des téléphones Android.”

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Dans un e-mail envoyé en 2016, un employé d’Apple anonyme a déclaré que «la principale raison la plus difficile de quitter l’application de l’univers Apple est iMessage… iMessage équivaut à un verrouillage sérieux». Phil Schiller, Apple Fellow, a soutenu l’argument en déclarant: “Le passage d’iMessage vers Android nous fera plus de mal que de nous aider, cet e-mail illustre pourquoi.”

Bien qu’il existe quelques solutions de contournement disponibles pour faire fonctionner iMessage sur Android, aucune d’entre elles n’est aussi pratique que prévu. La chose la plus proche d’iMessage pour Android est une application de chat universelle appelée Beeper, qui a été annoncée plus tôt cette année. Cependant, Beeper est un service d’abonnement qui coûte 10 $ par mois. En plus d’iMessage, Beeper vous donne également accès à toutes les meilleures applications de messagerie Android actuellement disponibles.