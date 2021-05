Voici la vraie raison pour laquelle vous ne pouvez pas réparer vos AirPods ⋆ .

La Federal Trade Commission a récemment publié un rapport qui détaille son enquête sur la réparabilité de divers produits technologiques. Elle a constaté que de nombreux appareils sont intentionnellement conçus pour être difficiles ou impossibles à réparer et que les raisons données par les entreprises pour ces choix de conception n’étaient pas fondées.

«Depuis plusieurs années, les entreprises technologiques ont rendu difficile, voire impossible, pour un client de réparer un appareil qu’il possède», rapporte le Washington Examiner. «Par exemple, Apple a conçu ses AirPods explicitement pour empêcher les propriétaires de remplacer les batteries (dont la durée est estimée à 18 mois) sans les détruire.»

Mais cela va bien au-delà des produits Apple. Des tracteurs John Deere aux armes de qualité militaire, d’innombrables produits semblent incroyablement difficiles à réparer.

«Initialement inspirée par un atelier en 2019», poursuit l’examinateur, «la FTC a passé deux ans à explorer les points de données spécifiques et les plaintes que les consommateurs, les entreprises et les défenseurs avaient tous concernant l’état de réparabilité des appareils grand public. Au cours de cette période, la FTC a trouvé plusieurs choix de conception intentionnels qui limitaient la capacité de réparer un appareil. Il s’agissait notamment de rendre les pièces inaccessibles, d’imposer des verrous logiciels, de faire respecter les brevets et d’obliger les utilisateurs à utiliser des services de réparation certifiés par l’entreprise. »

Après avoir conclu qu’il y avait «peu de preuves» pour étayer les justifications des fabricants pour les restrictions de réparation, le rapport de la FTC a encouragé les législateurs des États et fédéraux à envisager des factures de «droit à la réparation» qui obligeraient les entreprises à rendre leurs conceptions plus faciles à réparer.

Mais si la réparabilité est évidemment un problème, la législation n’est pas la solution. D’une part, il est très difficile d’élaborer une législation capable de suivre le rythme de l’évolution de l’industrie technologique. Si les règlements sont très précis, ils courent le risque de devenir obsolètes à court terme, et leur mise à jour constante pourrait prendre beaucoup de temps. D’un autre côté, si les réglementations sont plus larges, elles courent le risque d’être trop radicales, d’imposer des restrictions générales là où elles ne sont pas nécessaires et de faire grimper le prix des nouveaux produits.

De plus, la solution législative ignore complètement la source réelle de ce problème, qui est le manque de concurrence. Pensez-y. S’il est si connu que les consommateurs exigent la réparabilité, pourquoi les entreprises ne s’adaptent-elles pas à cette demande de leur propre gré? Qu’est-ce qui empêche un concurrent de vendre les designs réparables que les consommateurs veulent réellement?

La réponse, bien sûr, est le gouvernement. Le gouvernement les en empêche, grâce à une combinaison de lois, de réglementations et de taxes sur la propriété intellectuelle, qui, ensemble, constituent des barrières insurmontables à l’entrée sur ces marchés.

La réparabilité est une excellente chose, et je suis heureux que de nombreuses personnes le demandent. Mais lorsque les entreprises refusent de s’adapter à la demande des consommateurs, il vaut la peine de prendre le temps de réfléchir à la raison.

Encore plus, cela vaut la peine de réfléchir à ce qui empêche tous ces champions de la réparabilité de produire eux-mêmes de meilleurs designs. Après tout, il semble qu’ils auraient beaucoup de clients.