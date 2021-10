Voici l’accord avec les citrouilles de Pokémon Unite pendant Halloween

Image : Groupe TiMi Studio

Pokémon Unite a l’air beaucoup plus effrayant cette semaine, mais la mise à jour d’Halloween n’est pas purement cosmétique. En plus des nouveaux skins et options de personnalisation, les quêtes et défis quotidiens distribuent désormais des citrouilles. Mais le prix ultime de l’événement pourrait être une licence pour le Pokémon Greedent de type Normal.

Il s’avère que les citrouilles que nous avons vues hier dans la bande-annonce du Festival d’Halloween sont une monnaie spéciale qui peut être échangée contre des récompenses sur le thème d’Halloween. Il existe trois façons de gagner des citrouilles. Le moyen le plus simple est de se connecter à Pokémon Unite à partir d’aujourd’hui jusqu’au 7 novembre. La deuxième méthode consiste à effectuer des missions quotidiennes du 24 octobre au 2 novembre.

La troisième méthode consiste à participer à des batailles rapides au stade Mer jusqu’au 10 novembre. Pendant ce temps, vous pourrez utiliser des attaques sur le thème d’Halloween. Le lancer de citrouille remplace votre objet de combat et peut affecter les coéquipiers alliés. Après avoir réussi à « pousser » un adversaire, vous pouvez utiliser Pumpkin Push pour le repousser. Lorsque les Pokémon sont affectés par Pumpkin Toss, ils ne peuvent pas marquer de points ni utiliser leurs mouvements normaux. Cependant, ils deviennent plus rapides et ont accès à une attaque spéciale appelée Pumpkin Tackle.

Greedent, l’un des prix disponibles dans l’événement, jette des noix sur les Pokémon ennemis. Alors que beaucoup se moquaient de l’inclusion de Greedent, imaginez mourir comme ça. Certainement un moyen super embarrassant pour les adversaires de tomber !

Certains Pokémon, comme Lucario, Wigglytuff et Zeraora, ont reçu de nouvelles tenues Holowear dans ce patch. Mais le skin premium ici vous coûtera 40 $. Cela fait suite à un patch majeur de septembre qui a facilité l’amélioration des objets gratuitement.

Les autres récompenses incluent des cartes Battle Point Boost, des chapeaux et des arrière-plans sur le thème d’Halloween et d’autres produits cosmétiques. La boutique vend également désormais une excellente tête de citrouille que votre entraîneur peut arborer.

Mais toutes les nouvelles mises à jour ne sont pas purement saisonnières. Hier, de nouveaux ajustements de gameplay ont nerfé des Pokémon populaires tels que Blastoise, Lucario, Slowbro et Venusaur. Des Pokémon tels que Pikachu et Garchomp ont acquis d’énormes améliorations de capacités, et d’autres mécanismes de définition du jeu comme Drednaw et Rotom continuent d’être modifiés. Pokémon Unite n’a pas ralenti les mises à jour, et Halloween s’en porte mieux.