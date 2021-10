Voici l’actualité de novembre sur Amazon Prime Video : Histoires pour ne pas dormir, Pau Gasol et bien plus encore | Divertissement

Des histoires d’horreur, des séries documentaires qui nous racontent à quoi ressemblent certaines de nos vraies célébrités et de nombreuses séries arrivent en novembre sur la plateforme de streaming.

Octobre touche à sa fin et, après la gueule de bois d’Halloween, rien de mieux que commencez le mois de novembre avec de nouvelles séries et films à regarder. Amazon Prime Video nous apporte beaucoup de nouveau contenu et la suite de plusieurs séries que les fans attendaient.

Bien que la nuit la plus terrifiante soit passée, nous aurons une nouvelle série qui rend hommage à un classique. Nous trouverons également des séries documentaires qui nous permettront d’en savoir plus sur les personnes que nous admirons.

Nous aurons plusieurs premières de films et certaines d’entre elles sont exclusives à Amazon. Voyons ce qu’il nous a préparé pour ce mois de novembre.

Série : Histoires pour ne pas dormir et La roue du temps

Si vous aimez la terreur et que vous en voulez plus après la nuit des sorcières, vous pouvez voir Histoires pour ne pas dormir.

Un groupe restreint de réalisateurs espagnols publie des épisodes de terreur concluants qui ils rendent hommage au programme mythique de Chicho Ibáñez Serrador.

Amazon parie également sur La Roue du Temps. Cette série, inspirée d’une saga de romans fantastiques débutée en 2007, nous fait découvrir Moiraine, l’une des rares femmes à pouvoir utiliser la magie.

Accompagnez-la dans son voyage dans un monde épique aux côtés de celui qui a été prophétisé sous le nom de Dragon Reborn.

Documentaires : Le Petit Prince et Pau Gasol

Ce mois-ci, nous pourrons en savoir plus sur Omar Montes dans sa série documentaire, Le Petit Prince. Ongle nouvelles docuseries mettant en vedette une célébrité.

On découvrira ici que le chanteur qui remue les stades et secoue les foules n’a pas toujours vécu comme ça, mais vient d’un endroit humble où il a dû faire ses preuves.

Amazon propose un essai d’un mois de son service Prime entièrement gratuit. Vous pouvez continuer une fois le test terminé ou vous inscrire librement.

On peut aussi profiter d’une vision intimiste du sport à Pau Gasol, l’important c’est le voyage. Nous allons nous rapprocher des derniers moments du meilleur basketteur espagnol-

Nous vivrons avec lui la reprise de l’opération qui lui a permis de jouer son dernier match en 2019.

Pau Gasol, l’important c’est le voyage : 12 novembre Le petit prince c’est Omar Montes : 12 novembre Un homme nommé Scott : 5 novembre La force du groupe : 19 novembre Tout le monde aime Natti : 19 novembre

Films : Restez à la maison et déraillez

Amazon nous apporte de nouvelles exclusivités pour que nous puissions profiter du meilleur du cinéma. D’une part, nous avons Stay at Home, un film où le coronavirus est réapparu et un nouveau confinement a lieu.

Ce film abordera la question du confinement du point de vue des films d’horreur. Une maladie qui mute et blesse tout le monde autour de vous, alors que vous ne pouvez rien faire d’autre que rester à la maison. Ce n’est pas le site le plus sûr dans certaines situations.

La comédie Derailed est également présentée en première sur Amazon, étant une production espagnole avec Arturo Valls cela nous fera plus qu’un sourire.

Si quelqu’un pensait que faire un voyage en Europe allait être relaxant, qu’il le dise à nos protagonistes.

Dérailleurs : 26 novembre Anni Da Cane : 26 novembre Rester à la maison : 1er novembre Le nid : 15 novembre

Il y a beaucoup d’options à choisir en novembre. Nous espérons que vous ne manquerez de rien et rappelez-vous que vous pouvez vous abonner facilement à Amazon Prime, en obtenant de nombreux avantages.