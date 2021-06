Voici l’alignement masculin de l’équipe américaine de basket-ball pour les Jeux olympiques de Tokyo

Il y avait d’énormes doutes sur ce à quoi ressemblerait le basket-ball masculin de l’équipe américaine aux Jeux olympiques de Tokyo avec une saison épuisante et raccourcie faisant des ravages sur le corps des joueurs, provoquant le retrait de nombreuses stars des jeux d’été. Cependant, maintenant que la liste complète a été révélée, le produit final est bien meilleur que prévu.

Les Jeux olympiques de Tokyo auront leur cérémonie d’ouverture le vendredi 23 juillet. Le basket-ball masculin se déroulera du 25 juillet au match pour la médaille d’or le 7 août. Les États-Unis ont remporté trois médailles d’or consécutives dans l’événement après leur superbe bronze aux Jeux de 2004 à Athènes, où ils ont perdu contre Manu Ginobili et l’Argentine qui a remporté l’or.

Voici la liste complète des 12 joueurs de l’équipe américaine :

L’alignement de 12 joueurs de l’équipe américaine pour les Jeux olympiques de Tokyo : Kevin Durant

Damien Lillard

Bradley Beal

Jayson Tatum

Devin Booker

Zach LaVine

Kévin Amour

Bam Adebayo

Vert Draymond

Vacances à Jrue

Khris Middleton

Jerami Grant – Shams Charania (@ShamsCharania) 23 juin 2021

Mélange sain de stars établies et de dirigeants vétérans, l’alignement de l’équipe américaine 2021 manque peut-être de Stephen Curry et LeBron James, mais c’est toujours formidable, avec certains des joueurs les meilleurs et les plus reconnus au monde.

Kevin Durant : L’un des meilleurs joueurs de sa génération, Durant offre une longueur de 7 pieds avec la possibilité de marquer de n’importe où sur le sol. Également un solide défenseur de la jante qui aidera à l’autre bout du terrain. Durant a aidé USA Basketball à remporter des médailles d’or en 2012 et 2016. Damian Lillard : Sans doute le meilleur gardien de l’équipe américaine, Lillard peut créer son propre tir et dépasser les défenseurs avec sa vitesse ridicule. Également l’une des meilleures superstars de la ligue au tir à trois, offre une menace de périmètre. Bradley Beal: Sortant d’être «très bon» et en territoire «superstar», Beal, souvent négligé, est un créateur de tirs à la dynamite qui a réussi à exceller en 2020-21, même avec le Russell Westbrook avide de balles dans son équipe. Ne devrait avoir aucun problème à s’intégrer avec les autres stars de Team USA et à trouver une niche. Kevin Love : Le « vieil homme » de la Team USA, le joueur de 32 ans est plus ou moins oublié depuis la démolition de la super équipe des Cavaliers. Pourtant, il est un attaquant double-double avec la capacité d’étirer le sol à distance, ce qui devrait bien correspondre à certains gros tirs de l’euro longilignes. Love faisait partie de l’équipe médaillée d’or en 2012 à Londres. Jayson Tatum: A seulement 23 ans, Tatum continue de ressembler à l’un des jeunes talents les plus brillants du jeu au début de sa carrière avec les Boston Celtics. Aile de 6’8 avec une capacité de marquer de partout, Tatum a réalisé une performance de 60 points au cours de la saison régulière et a perdu 50 points lors d’une victoire sur les Brooklyn Nets en séries éliminatoires. Il peut jouer partout sur le sol et fournir des points et une défense polyvalente. Devin Booker : Booker est la star montante menant les Suns en profondeur dans les séries éliminatoires de la Conférence Ouest. Le joueur de 24 ans est un marqueur dynamique avec un jeu de milieu de gamme mortel et la capacité d’espacer le sol au-delà de l’arc à trois points. Booker n’aura peut-être que quelques jours pour se préparer aux Jeux olympiques s’il mène Phoenix aux finales de la NBA. Zach LaVine : LaVine a fait sa première apparition All-Star de sa carrière cette saison avec les Chicago Bulls, et est encore un autre tireur et buteur dynamique. LaVine est un tireur à trois points mortel qui peut également faire pression sur la jante avec son athlétisme d’élite. Bam Adebayo : Bien qu’Adebayo soit un peu sous-dimensionné pour un centre à 6’9, il est un formidable rebondeur et une menace de blocage des tirs, et possède un ensemble de compétences offensives diverses. Adebayo peut tout aussi bien s’intégrer à une gamme de petites balles plus rapide, ou jouer un rôle plus traditionnel dans la peinture, offrant quelque chose que personne d’autre sur la liste ne peut vraiment. Draymond Green : La réputation de Green le précède. Non seulement un rebondeur tenace au poste bas, Green apporte un peu de méchanceté dont Team USA a besoin. Son rôle sera d’exaspérer les gros joueurs adverses, probablement utilisé dans un rôle de rotation pour perturber les buteurs hors du banc. Jrue Holiday: La chose la plus proche d’un véritable meneur de jeu sur la liste, Holiday est un autre garde hybride souvent utilisé dans le 1 ou le 2 à Milwaukee. Joueur de l’équipe All-Defensive à trois reprises, il a les atouts pour verrouiller les gardes adverses et n’a pas peur de tout mélanger et de salir les rebonds lâches. Un joueur de haut niveau qui sera le bienvenu des deux côtés du terrain. Khris Middleton : Middleton est un ailier de 29 ans et deux fois All-Star qui est discrètement devenu l’un des meilleurs tireurs de sa génération. Bien qu’il soit connu comme l’acolyte de Giannis Antetokounmpo sur les Milwaukee Bucks, Middleton est un marqueur dynamique de 6’8 à part entière qui donnera à l’équipe américaine une polyvalence supplémentaire en matière de prise de vue et d’alignement. Jerami Grant : Un attaquant rebondissant de 6’8, Grant a fait un grand saut offensif lors de sa première saison avec Detroit l’année dernière. Il fournira une protection de peinture supplémentaire en défense et un petit coup de poing sur le banc pour l’équipe américaine.