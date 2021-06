Voici l’appareil surprenant qu’Apple pourrait révolutionner ensuite – .

Chaque fois qu’Apple crée un nouveau produit, on s’attend à ce qu’il révolutionne cette industrie. C’est arrivé avec l’iPod et l’iPhone, et Apple a depuis prouvé à maintes reprises qu’il peut encore donner le ton dans d’autres industries une fois qu’il décide de rivaliser. L’iPad, l’Apple Watch et les AirPod sont les derniers exemples de produits Apple qui ont établi de nouvelles normes de performances et d’expérience client que les concurrents tentent d’imiter.

Dans les années à venir, Apple devrait annoncer encore plus de nouveaux produits. La même règle non écrite s’appliquera. Les gens s’attendront à ce qu’Apple réinvente bientôt les lunettes intelligentes avec ses appareils AR et VR. Mais la tâche la plus ardue pourrait être de révolutionner l’industrie automobile. Selon les rumeurs, Apple fabriquerait son propre véhicule électrique autonome. Les rapports indiquent qu’Apple concevra la voiture et l’interface utilisateur, avec des partenaires externes chargés d’assembler le produit. Apple n’a pas encore annoncé son premier modèle de voiture, mais une documentation nouvellement trouvée indique que le géant des smartphones basé à Cupertino est effectivement intéressé par la fabrication d’une Apple Car. Et Apple pourrait chercher à révolutionner les airbags en cours de route.

La première Apple Car n’est pas attendue avant 2025 au plus tôt, mais Apple fait breveter des innovations automobiles qui prouvent que son intérêt pour les voitures est bien réel. Le dernier brevet lié à la voiture (brevet USPTO numéro 11,021,126) attribué à Apple est intitulé Contrôle d’intrusion dans la zone du pare-brise.

La figure 4A montre deux airbags en option, dont l’airbag supérieur 415 et l’airbag inférieur 419. Source de l’image : Apple via USPTO

Trouvé par AppleInsider, le brevet a été déposé à la mi-mai 2018, ce qui indique que l’équipe automobile d’Apple a développé diverses innovations au cours des dernières années. Les premières rumeurs d’Apple Car ont émergé il y a plusieurs années, mais elles se sont ensuite calmées. Ce n’est qu’à la fin de l’année dernière que le moulin à rumeurs Apple Car a commencé à produire plus de détails sur les mystérieux projets de voiture d’Apple.

Le nouveau brevet détaille la technologie des airbags qui devrait encore améliorer la sécurité des passagers en cas de collision. Les airbags font déjà un assez bon travail pour prévenir les blessures, car les constructeurs automobiles les améliorent depuis plusieurs années. La nouvelle approche des airbags d’Apple s’attaque à un détail que d’autres n’auraient peut-être pas pris en compte lors de leur conception.

La figure 6A montre une partie mobile 613 qui est abaissée lors d’une utilisation régulière (traits pointillés) et élevée lors d’un impact (traits pleins). Source de l’image : Apple via USPTO

Apple veut empêcher les débris entrants d’un accident, qu’il s’agisse d’objets se déplaçant à travers le pare-brise, de parties de verre et d’autres projectiles potentiels, de blesser les passagers de la voiture. Les airbags standard peuvent empêcher un impact frontal entre le passager et le volant et le tableau de bord, mais ils ne bloqueront pas nécessairement les objets entrants qui pourraient passer à travers un pare-brise cassé.

Apple envisage de placer un objet entre le passager et ces projectiles, qu’il s’agisse d’un autre ensemble d’airbags ou d’une partie du tableau de bord qui pourrait créer une barrière protégeant le passager. Les différentes technologies, comme le montrent ces illustrations, pourraient empêcher les débris d’atteindre les personnes à l’intérieur de la voiture ou ralentir ces projectiles pour réduire le risque de blessures graves.

La figure 8A montre un boîtier de panneau (824) situé à une périphérie du pare-brise (810) qui contient un panneau (825) qui peut être déployé pour couvrir une partie du pare-brise. Source de l’image : Apple via USPTO

Comme toujours avec la technologie décrite dans les brevets, rien n’indique qu’Apple utilisera ces innovations dans ses futurs projets automobiles. Mais ce n’est pas le premier brevet d’airbag qui montre qu’Apple prend la sécurité des passagers au sérieux.

