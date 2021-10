Voici l’Apple Watch 7 inside : découvrez la raison du retard de son lancement | La technologie

Le démontage de la nouvelle smartwatch d’Apple révèle la raison qui a conduit Apple à retarder le lancement de sa Watch Series 7, et un ingénieur de l’entreprise affirme cette théorie.

Apple nous réservait un événement de septembre très chargé en nouveautés avec son iPhone 13 et son Apple Watch 7, le dernier modèle de sa célèbre smartwatch.

Mais malgré l’anticipation et les annonces, de nombreux téléspectateurs n’ont cessé de se demander une chose : pourquoi a-t-il fallu si longtemps pour montrer la nouvelle Apple Watch 7. Et c’est que les dates que l’entreprise de Cupertino a traitées ont été rares.

Ou plus que rare, ils ont été en retard. Au moins pour sa smartwatch, dont la rumeur courait depuis des mois sans s’arrêter.

Maintenant, grâce aux gens d’iFixit et à un ancien ingénieur d’Apple, nous avons pu découvrir pourquoi la société de Tim Cook a retardé le lancement de sa montre intelligente de septième génération tant attendue.

Et la raison semble être l’écran OLED avec technologie tactile sur cellule, qui est le même que l’iPhone 13.

Selon l’ancien ingénieur d’Apple qui apparaît dans la vidéo avec le présentateur d’iFixit pour ce démontage spécial, le nouvel écran pourrait avoir causé des retards de production, ce qui aurait amené la société à sortir l’appareil plus tard qu’elle ne l’aurait souhaité.

Et, comme l’explique cet ingénieur dans la vidéo, les écrans ont l’une des chaînes d’approvisionnement et des processus d’assemblage les plus complexes de l’industrie.

De cette façon, nous sommes confrontés à la première fois qu’Apple décide d’innover dans les écrans en même temps dans deux appareils, quelque chose qui, auparavant, venait toujours d’abord sur l’Apple Watch, puis sur l’iPhone, et cette fois, cela a été en même temps.

Comme vous le savez, si vous attendez que votre montre ne soit pas encore arrivée, ne désespérez pas, c’est seulement le manque de stock mondial de semi-conducteurs qui est à l’origine de cette petite pénurie de composants électroniques. Il suffit d’attendre quelques années pour le réparer.