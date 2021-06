Voici l’argent! Principales industries avec la plupart des millennials ayant plus de 100 crore de dollars (classé)

Dans l’ensemble, il y a 78 milliardaires millénaires dans le monde et la valeur nette collective de ces milliardaires est de 418,6 milliards de dollars !. Image représentative/Pixabay

Les millennials sont apparemment plus soucieux de créer de la richesse que leurs générations précédentes. Cela aussi, ils veulent gagner de l’argent rapidement, grâce à la liste illustrative de leurs pairs qui ont gagné des millions, voire des milliards, à un très jeune âge dans des secteurs allant de la technologie, de la finance, de la mode et de la santé à l’immobilier.

Fait intéressant, il n’y a que sept industries ou secteurs avec au moins un milliardaire millénaire, selon les recherches de PhysicalGold.com. Ces sept secteurs sont la technologie, la finance et les investissements, l’automobile, la mode et la vente au détail, la santé, les métaux et les mines, l’immobilier, l’énergie, l’alimentation et les boissons et les services.

Le plus grand nombre de milliardaires du millénaire se trouve dans le secteur de la technologie (voir le graphique ci-dessous). La richesse combinée de ces 28 milliardaires dépasse les 254 milliards de dollars (1 milliard = 100 crore).

Il y a huit milliardaires du millénaire dans le secteur de la finance et de l’investissement, suivis de six chacun dans les secteurs de l’automobile, de la mode et de la vente au détail et des médias et du divertissement. Les industries de la fabrication, des métaux et des mines, de l’immobilier, de l’énergie, de l’alimentation et des boissons et des services représentent 5,4,4, 2,2,1 milliardaires millénaires respectivement.

Fait intéressant, il n’y a pas un seul milliardaire du millénaire dans des secteurs comme la construction et l’ingénierie, les jeux de hasard et les casinos La logistique, les sports et les télécommunications. Cela implique également que les millennials ne sont pas très actifs dans les secteurs traditionnellement riches comme les télécommunications, la construction, la logistique, etc.

Dans l’ensemble, il y a 78 milliardaires millénaires dans le monde et la valeur nette collective de ces milliardaires s’élève à 418,6 milliards de dollars !

Ces 78 milliardaires du millénaire sont originaires de : États-Unis (33,3 %), Chine (20,5 %), Allemagne (10,3 %), Russie (5,1 %), Brésil (5,1 %), Hong Kong (5,1 %), Danemark (3,8 %) , Australie (3,8 %), Suède (2,6 %), Canada (2,6 %), Irlande (2,6 %), Norvège (1,3 %), Royaume-Uni (1,3 %), Inde (1,3 %) et Finlande (1,3 %)

Pour classer les industries comptant le plus grand nombre de milliardaires de la génération Y, PhysicalGold.com a établi, à partir d’une source réputée (Pew Research Center), les âges qui relèvent de la catégorie des milléniaux. Selon le Pew Research Center, il est indiqué que la tranche d’âge de 23 à 28 ans doit être considérée comme un millénaire. PhysicalGold.com a ensuite analysé les dernières données de la liste des milliardaires de Forbes World pour voir combien de milliardaires âgés de 23 à 38 ans se trouvaient dans les 17 secteurs différents.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.