Voici L’Ascension à la première personne

11 août 2021 12h40 GMT

The Ascent’s fonctionnerait très bien en tant que jeu à la première personne.

L’Ascension est un jeu de tir isométrique, le premier jeu du groupe indépendant Neon Giant. L’une de ses qualités les plus immédiatement perceptibles est à quel point son monde cyberpunk est détaillé et visuellement époustouflant – et ce n’est que d’un point de vue aérien.

Mais que se passe-t-il si vous déverrouillez l’appareil photo et examinez vraiment ce détail de près ? Eh bien, il s’avère que The Ascent est tout aussi impressionnant. YouTuber Griff Griffin a utilisé Universal Unreal Engine 4 Unlocker et a libéré la caméra. Ils veulent ensuite capturer ce qui se passe lorsque vous explorez le monde du jeu à la première personne.

Changer la caméra a en fait été l’une des fonctionnalités les plus demandées par les joueurs, comme me l’a dit récemment le directeur créatif Arcade Berg, et c’est quelque chose que l’équipe pourrait permettre sur toute la ligne.

Vous pouvez obtenir le même effet vous-même si vous téléchargez le débloqueur. La vidéo complète peut être visionnée ci-dessous.

Pour en savoir plus, consultez notre critique de The Ascent.

