Voici le catalyseur de la croissance future de Bitcoin dont vous n’êtes peut-être pas au courant ⋆ Crypto new media

La relation entre les actions traditionnelles, les matières premières et le Bitcoin a été fondamentale dans le passé. Par exemple, le krach de mars 2020 s’est produit lorsque le marché boursier a fait face à son plus grand vidage depuis plus de 30 ans, et les investisseurs en Bitcoin ont encaissé leurs investissements pour des liquidités.

Au fil du temps, cependant, la corrélation a diminué. Hélas, cela reste révélateur d’une tendance clé en cours sur les graphiques. Au moment de mettre sous presse, la corrélation réalisée entre Bitcoin et Gold avait considérablement diminué, d’autant plus que le prix de BTC a chuté au cours des dernières semaines. La même tendance a été observée avec le S&P 500 puisque l’or et le SPX ont maintenu une trajectoire haussière.

Cependant, la corrélation clé dont nous discuterons dans cet article est la relation entre Bitcoin et les rendements obligataires américains à 30 ans.

Rendements des obligations Bitcoin contre les États-Unis à 30 ans – Similitude inhabituelle?

Contrairement à la plupart des autres corrélations, les similitudes entre le mouvement de la BTC et les rendements des obligations américaines à 30 ans sont étranges. Ce n’est certainement pas un mouvement comparable, mais les deux actifs ont connu des mouvements dans le même sens au cours des derniers mois.

Maintenant, pourquoi les rendements des obligations américaines à 30 ans sont-ils importants ? Eh bien, parce que ce sont d’excellentes mesures pour analyser les conditions futures du marché. Maintenant, il y a plusieurs variables en jeu, mais nous allons voir comment la Fed est interconnectée avec cet aspect.

Les Réserves fédérales ont imprimé le dollar américain sans maintenir un fort plafond dur au cours de la dernière année. Maintenant, après la réunion de la Fed le mois dernier, l’agence a fait allusion à une augmentation des taux à court terme. De plus, alors que la Fed a remis un peu de rendement aux banques avec des liquidités, à court terme, elle a fait grimper les rendements des obligations américaines à 1 an. Mais qu’est-il advenu des obligations à 30 ans ?

Il a plongé dans les charts.

Ergo, l’inférence qui peut être tirée est que l’inflation est certainement attendue à l’avenir, et à la lumière du fait que la Fed devra augmenter les taux d’intérêt, cela ne fera que ralentir la croissance économique actuelle.

Alors, où atterrit BTC entre tout cela?

Revenons au fait que la baisse des rendements obligataires à 30 ans reflète la situation actuelle du marché. Comme les rendements à 30 ans ont tendance à augmenter, on s’attend à ce que l’économie se développe parallèlement.

Maintenant, le cas de Bitcoin vient du fait que seule une économie en hausse serait utile à sa cause, car Bitcoin a tendance à mieux performer lorsque le marché collectif avance.

C’est donc le catalyseur de la croissance future – Une fois que les rendements obligataires à 30 ans commencent à se redresser, une boucle de rétroaction positive réflexive devrait créer de meilleures perspectives pour Bitcoin, où la hausse des prix signifie une meilleure confiance dans l’actif.