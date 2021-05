Voici le contenu, les prix et plus – Les nouvelles de Chihuahua – Entrelíneas

Le 29 juin prochain est la date d’arrivée de la plateforme de streaming HBO Max dans 39 territoires d’Amérique latine, et bien sûr également pour le Mexique.

Le nouveau service, qui combattra encore plus la concurrence des plateformes de divertissement, comprend du contenu des marques HBO, Warner Bros., Max Originals, DC et Cartoon Network pour toute la famille.

«Notre lancement en Amérique latine et dans les Caraïbes est la première étape de notre déploiement mondial de HBO Max. Nous sommes ravis que les fans de la région puissent bientôt profiter de la plate-forme HBO Max et de son incroyable collection de contenus. WarnerMedia est l’une des sources de divertissement et d’information les plus populaires et les plus fiables de toute l’Amérique latine et nous sommes très heureux que notre voyage mondial commence ici », a déclaré Johannes Larcher, directeur de HBO Max International, lors d’un événement diffusé sur leurs réseaux sociaux. .

De ses séries de tiroirs telles que The Sopranos, Curb Your Enthusiasm, Sex and the city ou le jeu primé Game of Thrones and Succession à ses programmes spéciaux controversés tels que Leaving Neverland, le désormais HBO Max promet du contenu pour toute la famille avec des films, séries, documentaires, télé-réalité et titres pour les plus petits de la maison.

CONTENU POUR TOUTE LA FAMILLE

Sans aucun doute, c’est le contenu qui nous amène à choisir une plate-forme, et HBO Max en attrapera sûrement beaucoup avec ses franchises attrayantes déjà consolidées. Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux et La Matrice feront partie de son catalogue.

Bien sûr, comme déjà chanté, l’univers DC aura cette plate-forme comme sa maison. Des séries comme Superman & Lois et Doom Patrol, en passant par le Joker ou Wonder Woman 1984, à la célèbre Justice League of Zack Snyder.

L’émission spéciale «Friends» sur HBO Max sera présentée en mai

En parlant de nouveautés, ce service accueillera Friends: The Reunion, la nouvelle série Sex And the City: And Just Like That… et le redémarrage de Gossip Girl. Et bien, bien qu’un peu plus loin, le spin-off de GOT, House of the Dragon.

Et dans ces options de menu, vous pourrez également profiter du génie de The Big Bang Theory et de l’irrévérence de Rick et Morty.

Mais les petits de la maison ne sont pas oubliés dans son catalogue, ils pourront profiter de marques emblématiques telles que Looney Tunes, Hanna-Barbera et Cartoon Network avec des titres comme Adventure Time, Teen Titans in Action, Scooby Dio, Par Patrol , Les super pouvoirs des filles, Ben 10, les dessins animés de Rooney Tunes, entre autres.

DU FILM À LA TÉLÉVISION

Après les drapeaux rouges d’une pandémie qui a fermé les salles et transformé les modes de consommation du cinéma, cette plateforme a annoncé qu’il ne restera pas longtemps à attendre pour voir les premières chez soi.

La plate-forme proposera des films Warner Bros., sans frais supplémentaires, 35 jours après leur sortie dans les salles de la région.

Autrement dit, nous verrons des films comme Space Jam: A New Age, Mortal Kombat, Tom et Jerry, Judas and the Black Messiah et Godzilla vs. Kong déjà disponible dans son catalogue après son passage en salles.

CONTENU LATIN

Attaché aux histoires locales, HBO Max annonce un suivi des histoires de chaque pays de la région des producteurs de chaque pays.

Dans le cas du Mexique, le service de streaming aura des alliances avec des sociétés de production locales telles que Dopamine et Redrum Films qui rejoignent Endemol Shine Boomdog, BTF Media, le brésilien Foresta, Conspiração et Boutique Filmes, l’Argentin Zeppelin Studio et Pampa Films, et le Dynamo colombien.

Dans notre pays, en effet, des productions telles que la comédie Bunker, Amarres et Las Bravas, sur le football féminin, sont déjà cousues. Des titres qui s’ajoutent aux divas pop et aux Os ausentes du Brésil et aux Días de gallos et Bilardo d’Argentine.

PRIX ET ABONNEMENTS

L’équipe de HBO Max a fait remarquer qu’en réponse à leur idée d’atteindre le plus grand nombre de foyers et de faire face à la crise que la pandémie a laissé dans de nombreuses familles, les prix de leur service sont accessibles, encore plus que ce que la plateforme HBO Go to offre maintenant à vos abonnés. Par conséquent, il propose deux plans d’abonnement:

Standard: À PARTIR DE 149 pesos par mois, il offre aux familles l’accès à 3 utilisateurs simultanés, 5 profils personnalisés, des téléchargements de contenus et de vidéos en haute définition et certains titres en 4K, sur tous les appareils compatibles.

Mobile: à partir de 99 pesos par mois, il offre l’accès au même catalogue de contenu, mais il a été conçu pour une expérience individuelle, à apprécier en définition standard sur les smartphones et tablettes compatibles, avec une qualité d’image optimisée.

Œil:

· Pour ceux qui s’abonnent pour des périodes récurrentes de 3 ou 12 mois, ils seront également disponibles avec une réduction allant jusqu’à 30 pour cent.

· Pour ceux qui n’ont pas encore décidé d’embaucher l’héroïque, la plate-forme offrira un essai gratuit de 7 jours.

ET SI JE SUIS DÉJÀ ABONNÉ À HBO GO OU À HBO?

Ceux qui bénéficient déjà du catalogue HBO via l’application Claro Video ou l’abonnement linéaire, Total Play, auront accès à HBO Max sans frais supplémentaires.

Les abonnés recevront bientôt des instructions de pré-lancement sur la façon d’accéder à HBO Max, car le service HBO GO en Amérique latine sera interrompu.

