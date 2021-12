Voici le correctif si vous ne pouvez pas jouer à Rocket League Sideswipe sur le Pixel 6

Ne vous inquiétez pas, c’est une solution facile

Plus tôt dans le mois, nous avons appris que Psyonix prévoyait de publier son interprétation mobile à défilement horizontal de Rocket League sur mobile à travers le monde. Ce déploiement a commencé avec quelques territoires et s’est finalement étendu aux États-Unis et à l’UE, complétant le lancement mondial de Rocket League Sideswipe. Étonnamment, le jeu est génial. J’ai essayé le titre en mars alors qu’il était encore en test et je suis ressorti assez impressionné, et je suis un joueur pur et dur de la Rocket League qui joue sur PC tous les soirs, donc je ne suis pas facilement influencé. Non seulement le gameplay de base consistant à frapper des ballons de football géants dans des buts avec des voitures tient dans sa forme à défilement horizontal, mais il n’y a pas encore de monétisation, ce qui signifie que la seule façon de gagner des cosmétiques dans le jeu est de jouer au jeu. Peu importe comment vous le tranchez, Psyonix a frappé celui-ci hors du parc.

Rocket League Sideswipe est disponible gratuitement sur le Play Store, et jusqu’à présent, il n’y a pas d’achats ou de publicités intégrés, bien que je m’attende à ce que cela change dans le futur. Cela signifie que c’est maintenant le meilleur moment pour découvrir Rocket League Sideswipe. Dans l’état actuel des choses, vous pouvez gagner de la monnaie dans le jeu pendant que vous jouez, et cette monnaie peut être utilisée pour acheter des produits cosmétiques pour le thème de votre véhicule. Il existe un Rocket Pass, mais il est également totalement gratuit, et vous gagnerez donc des récompenses supplémentaires au fur et à mesure que vous progresserez dans le Pass. Des défis hebdomadaires et saisonniers sont également dans le mélange, et oui, il y a des coffres à butin comme récompenses (peut-être un signe des choses à venir).

Pour commencer, vous n’aurez que deux véhicules à votre disposition, Octane (une voiture) et Merc (une camionnette). Il existe un mode d’entraînement pour ceux qui veulent s’entraîner, et si vous voulez jouer contre de vraies personnes, il y a Duel (1v1), Doubles (2v2) et Hoops (2v2 basketball). Trouver une correspondance est facile, bien que vous puissiez être jumelé ou jumelé avec des bots. Étant donné qu’aujourd’hui est le jour de la sortie, les correspondances avec de vraies personnes sont faciles à trouver et les serveurs résistent jusqu’à présent.

Bien sûr, un jeu comme Rocket League Sideswipe vit ou meurt par ses commandes, et heureusement, ils sont plutôt géniaux. Les commandes tactiles sont simples, avec un bouton de saut et d’augmentation sur le côté droit de l’écran, et vos commandes directionnelles sont sur la gauche. Terminer un match avec ces commandes est assez facile, surtout avec un peu de pratique, mais si vous détestez les commandes tactiles, vous serez heureux de savoir que la prise en charge des contrôleurs est également incluse. Après avoir testé le jeu avec mon fidèle Stratus Duo, je peux confirmer que les contrôleurs Bluetooth fonctionnent très bien. Vous devrez toujours naviguer dans l’interface utilisateur avec l’écran tactile, mais une fois que vous êtes dans un match, un contrôleur fonctionne comme prévu et est facilement ma façon préférée de jouer.

Alors voilà. Après le début du déploiement de Rocket League Sideswipe au milieu du mois, la sortie mondiale s’est terminée aujourd’hui avec le lancement aux États-Unis et dans l’UE. Alors que je suis sûr que beaucoup s’attendaient à une prise d’argent sans conviction maintenant qu’Epic possède Psyonix, jusqu’à présent, Rocket League Sideswipe ressemble à une version mobile exceptionnelle. Donc, si vous êtes un fan de l’original ou si vous êtes simplement curieux de voir par vous-même ce que Sideswipe a à offrir, vous pouvez télécharger l’installation gratuite à partir du widget Play Store ci-dessous.

Rocket League Sideswipe a finalement été déployé aux États-Unis et au Royaume-Uni plus tôt cette semaine, complétant le lancement mondial. Malheureusement, certains fans enthousiastes ont traversé une période difficile, où le jeu se bloque dans le didacticiel, excluant ces joueurs du jeu. Eh bien, un joueur entreprenant sur Reddit a compris que si vous naviguez vers les paramètres graphiques du jeu, vous pouvez laisser tomber les préréglages de qualité sur Faible, en contournant rapidement le problème. Et c’est tout. Bien sûr, les graphismes ne seront pas incroyables avec le réglage le plus bas, mais au moins ceux qui étaient bloqués pourront passer le didacticiel pour entrer dans le gameplay multijoueur, où se trouve tout le plaisir.

Paramètres du jeu-> Graphiques-> Définir les préréglages de qualité sur FAIBLE Cela élimine le plantage pour de nombreux appareils Pixel 6 et Pro jusqu’à ce qu’un correctif soit déployé.

Il semble également que non seulement les Pixel 6 et Pixel 6 Pro soient affectés par ce problème, mais que certains utilisateurs d’appareils Samsung rencontrent également des problèmes où ils ne peuvent pas suivre le didacticiel sans se bloquer. Donc, si vous avez remarqué ce bogue, laissez simplement tomber les préréglages de qualité sur Faible avant de vous lancer dans le didacticiel, tout comme ce qui est recommandé pour le Pixel 6. À tout le moins, cela sonne comme si Psyonix est conscient du problème, alors voici en espérant que le bogue soit correctement éliminé en peu de temps.

