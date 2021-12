Voici le Galaxy S21 FE de Samsung, l’un des derniers unboxing de l’année | La technologie

Noël est arrivé tôt pour ceux qui attendaient des nouvelles du Samsung Galaxy S21 FE, une vidéo a été divulguée dans laquelle un déballage détaillé de ce terminal est fait.

Il n’a pas fallu attendre janvier 2022 pour voir le Samsung Galaxy S21 FE. Cet appareil a été très insaisissable et, est-ce que, les rumeurs tout au long de cette dernière année ont tué et ressuscité cet appareil à plusieurs reprises. Bien sûr, tout semble avoir pris fin et que nous l’aurions une fois pour toutes.

Le média international spécialisé dans Samsung, SAMMOBILE a fait écho à une vidéo dans laquelle on voit un déballage du Samsung Galaxy S21 FE. Cette vidéo est arrivée bien plus tôt que prévu et, c’est que ce terminal devait être présenté en plein CES à Las Vegas 2022.

Dans ce déballage, on peut voir un appareil qui arrive avec le design qui a été divulgué au cours des derniers mois. Cela signifie que le module de caméra arrière aurait une nouvelle finition qui serait la même que la couleur de l’arrière de l’appareil.

De plus, comme ses frères le Samsung Galaxy S21, le Galaxy S21 Plus et le Galaxy S21 Ultra, il arriverait dans une boîte fine qui indiquerait qu’il n’y a pas de chargeur à l’intérieur. Dans ce déballage, il y a un élément intéressant et, c’est-à-dire que le modèle qu’il présente serait celui qui contient le Qualcomm Snapdragon 888.

Ce processeur est conçu pour certains marchés comme l’Europe, tandis que l’Asiatique resterait avec l’Exynos 2100. De plus, tout au long du déballage d’autres caractéristiques sont montrées, comme, par exemple, que l’écran serait de 6,4 pouces avec une dalle Dynamic AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Bien entendu, ce déballage, étant arrivé avant la présentation officielle, doit être pris avec un peu de prudence. Nous serons attentifs à la présentation officielle de Samsung pour connaître de première main tous les détails sur le Samsung Galaxy S21 FE.