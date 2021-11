Voici le gameplay brut de la guerre totale, du portail et de la zone de danger de Battlefield 2042

Si tu ne peux pas attendre jusqu’à demain Champ de bataille 2042 le lancement de l’accès anticipé, et les impressions de la critique de plus tôt dans la journée vous ont tous stimulés, attendez de regarder le jeu fonctionner de vos propres yeux.

DICE ne nous manque plus de séquences, car un certain nombre de médias et d’influenceurs ont été invités à un événement de révision où ils ont pu découvrir une grande partie de ce que le jeu a à offrir. Nous avons rassemblé plusieurs de leurs vidéos ci-dessous, montrant les principaux modes de jeu de Battlefield 2042 : All-Out Warfare, Portal et Hazard Zone.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

En commençant par la vidéo ci-dessus de TheBrokenMachine, nous obtenons plus d’une heure de gameplay brut (principalement) non commenté. Le gameplay de Hazard Zone donne le coup d’envoi à la vitrine, mais sans audio grâce à un bug d’enregistrement.

De là, il passe à Portal, à une percée et à plus de conquête. Il y a beaucoup de variété dans ces images, et tout est un jeu de contrôleur – ce qui n’est pas courant pour ce genre d’événements.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Notre ami Westie a sorti sa propre compilation de gameplay, couvrant les trois expériences. Cette vidéo présente un gameplay sur PC et quelques communications avec l’équipe, ce qui est pratique dans les segments Hazard Zone.

Il dure un peu plus de 35 minutes, alors asseyez-vous et profitez-en.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Le très populaire Jackfrags a sorti une vidéo plus courte, d’un peu plus de 25 minutes, retraçant également les trois expériences majeures. Les images sont capturées sur PC, et vous pouvez dire que tout est poussé au maximum, ou presque.

Comme la première vidéo, celle-ci ne comporte aucun commentaire – juste un gameplay brut.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Enfin, si vous recherchez un gameplay de tireur d’élite solide, Stodeh livre la marchandise dans sa vidéo Hazard Zone ci-dessus. Toutes ces séquences à la souris et au clavier et ce gameplay comportent également des communications d’équipe.

Battlefield 2042 sortira le 19 novembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.