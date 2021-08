Voici le Google Pixel 5a, le téléphone économique de la firme qui vient révolutionner la photographie

19/08/2021 à 09:46 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

Alors que tous les yeux étaient rivés sur le Pixel 6, les prochains appareils haut de gamme de l’entreprise, de Google ont également souhaité accompagner ce lancement avec le successeur de l’un des terminaux les plus aboutis de l’entreprise. Nous parlons de Pixel 5a, le nouveau milieu de gamme qui allait encore se démarquer pour l’incroyable logiciel Google en matière de photographie.

De la société, ils savent que les Pixel 3a et 4a étaient des appareils très performants et populaires à leur manière. C’est pourquoi ils n’ont pas voulu aller trop loin en matière de design. Et comme vous pouvez le voir sur ces lignes, nous voyons un design extérieur très similaire à ce que nous avons déjà vu avec le Pixel 4a. Avec un Panneau OLED de 6,34 pouces à résolution FHD +, la société intègre le processeur Muflier 765G dans le terminal, laissant le mystérieux nouveau Tenseur Google pour vos appareils les plus haut de gamme. De plus, le Pixel 5a dispose d’un double système de caméra arrière, obtenant ainsi un Capteur principal 12MP f/1.7 et un grand angle 16MP f/2,2. Il comprend également une caméra frontale à l’écran de 8 MP. Parallèlement à tout cela, le terminal intègre des haut-parleurs stéréo, un lecteur d’empreintes digitales situé à l’arrière, une batterie de 4 680 mAh et une charge rapide de 18 W.

Le lancement de l’appareil est prévu pour le 26 août, bien qu’en ce moment uniquement aux États-Unis et au Japon. Encore prix de 449 $, le terminal arrivera dans une version unique de 128 Go de stockage interne et 6 Go de RAM. Nous devrons attendre pour savoir s’il finit par atteindre nos terres.