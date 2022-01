Voici le gouverneur Dem qui a réellement pris des vacances alors que les médias étaient obsédés par DeSantis – RedState

Les démocrates et les médias libéraux ont perdu la tête à cause d’un faux complot au sujet du gouverneur de Floride Ron DeSantis qui a été « disparu » au cours de la semaine dernière.

Comme nous l’avons souligné, c’était un non-sens. Non seulement DeSantis ne manquait pas, mais il travaillait et était au bureau toute la semaine, tout en emmenant sa femme suivre des traitements contre le cancer. Ainsi, la gauche s’en prenait à une famille qui devait faire face à une grave maladie médicale. À quel point pouvez-vous être visqueux ? Vous espérez qu’ils apprendraient une leçon, mais ils ne le feraient pas. Ils sont devenus si tribaux maintenant, certains n’ont tout simplement plus aucune morale. Tout est justifié pour aider les démocrates à conserver le pouvoir, dans leur esprit.

Alors que la gauche était partout dans DeSantis, ils ont ignoré un autre gouverneur qui était en vacances tandis que les cas de COVID de son État ont augmenté de 600% le mois dernier – le gouverneur démocrate Phil Murphy du New Jersey.

Le New Jersey a signalé 27 975 nouveaux cas de COVID-19 jeudi, soit une augmentation d’environ 35% par rapport à la veille alors qu’Omicron frappe l’État. Mercredi soir, il y avait 3 604 hospitalisations pour COVID – en hausse de 10 % par rapport à la veille et approchant le pire point de l’année dernière.

Murphy est le vice-président de la National Governor’s Association et il était en vacances lorsqu’il a convoqué la réunion des gouverneurs avec Joe Biden lundi avant que Biden ne parte pour la plage. Murphy était au Costa Rica du 22 au 30 décembre, y passant huit jours, malgré le fait que le département d’État ait dit aux Américains qu’ils devraient reconsidérer leur voyage dans ce pays à cause de COVID. Mis à part le seul appel avec Biden, Murphy a laissé tout le reste à son lieutenant-gouverneur.

*Phil Murphy est actuellement au Costa Rica* https://t.co/J5io0GlZx6 – New Jersey GOP (@NJGOP) 27 décembre 2021

Joe Biden savait-il que Murphy était dans le New Jersey et était-ce leur petite blague sur le reste d’entre nous ?

Regardez ce que nous avons reçu par la poste de @govmurphy ! Même si COVID explose et que les New Jerseyans doivent attendre des heures pour un test (s’ils peuvent en obtenir un), il a eu la gentillesse de trouver le temps de nous déposer cette carte postale ! Merci Phil, ne travaille pas trop dur ! Mais encore une fois, vous n’avez jamais pic.twitter.com/HFbRs1GdoL – New Jersey GOP (@NJGOP) 29 décembre 2021

» Il est normal que le président Biden échappe à ses responsabilités en se rendant dans une maison de plage du Delaware après avoir déclaré que les réponses à COVID-19 devraient être laissées aux États, puis le gouverneur Murphy s’enfuit vers une plage du Costa Rica « , a déclaré le représentant républicain du New Jersey Jeff Van Drew, qui a quitté le parti démocrate en décembre dernier.

Van Drew a déclaré que Murphy avait quitté l’État à plusieurs reprises pour des voyages personnels, mais qu’il imposait toujours des mandats aux citoyens du New Jersey. Murphy a également pris des vacances en août lorsque l’État a été touché par une énorme vague de cas de variante Delta.

« Si le gouverneur Murphy peut voyager hors du pays lorsque le département d’État exhorte le peuple américain à rester sur place, les Américains devraient bénéficier de la même discrétion concernant leurs choix de santé personnels, tout comme nos dirigeants », a-t-il ajouté.

Imaginez que, quelle pensée, qu’un leader ne doive pas être un hypocrite et se débarrasser des mandats oppressifs qu’il essaie d’imposer aux autres. Alors que Murphy était libre d’aller à la plage, au moins certaines des écoles de son état auront des enfants qui retourneront à l’école virtuelle, peu importe à quel point cela leur fait mal.

Murphy était même un à gauche qui a poursuivi le sénateur Ted Cruz (R-TX).

Tweet envoyé depuis le Ritz-Carlton, Cancun https://t.co/KiBkPmV0RM – Gouverneur Phil Murphy (@GovMurphy) 23 juin 2021

Alors, où sont les médias libéraux pour attaquer Murphy ? C’est un démocrate, donc il a obtenu un laissez-passer de la plupart d’entre eux et du reste de la gauche. Aucune des personnes qui ont poursuivi DeSantis pour un faux complot ne semble même pas intéressée par le fait que Murphy fasse ce qu’ils ont accusé DeSantis de faire. Où appellent-ils Murphy pour avoir eu une augmentation plus importante que la Floride et se diriger toujours vers la plage ?