Voici le guide des cadeaux les plus louches des vraies femmes au foyer du Potomac

Que vous regardiez Les vraies femmes au foyer du Potomac depuis ses débuts ou que vous soyez en retard à la fête, nous pouvons tous convenir que ce n’est rien de moins qu’emblématique. Le jet d’ombre est sans précédent, le matériel digne des mèmes ne s’arrête jamais, et ces femmes l’apportent toujours. RHOP obtient enfin la reconnaissance qu’il mérite et la meilleure façon de célébrer cela (en plus de regarder l’émission) est d’offrir des cadeaux sur le thème du Potomac à vos amis fans… ou à vous-même.

Si tu es le “plus méchant qui marche et le plus intelligent qui parle” à la Gizelle Bryant, nous avons trouvé des bijoux pour honorer le slogan et même une combinaison bébé pour les mini téléspectateurs RHOP de votre vie. Si vous incarnez Karen Huger comme la Grande Dame de votre ville, voici le verre parfait pour vous. Nous avons même trouvé les centres de villégiature et les hôtels des voyages de distribution juste au cas où vous voudriez vraiment vous offrir une expérience inspirée de Bravo.

Si vous associez automatiquement Corona Light à Ashley Darby, tu meurs d’envie de savoir ce qu’il y avait dedans Monique Samuel‘reunion binder, ou tu es “tellement content Juan Dixon n’est pas là en ce moment, “faites de votre mieux Wendy Osefo-Inspiré par notre guide de cadeaux Real Housewives of Potomac. Si vous manquez cette liste, vous devrez peut-être essuyer vos larmes avec une serviette pliée comme Candiace Dillard Bassettmouvement de signature de.