Voici le Honor Magic V, un pliable avec Snapdragon 8 Gen 1 et trois appareils photo de 50 mégapixels | La technologie

Nous avons déjà un nouveau mobile pliable avec un écran flexible, le Honor Magic V qui vient montrer que, bien qu’ils soient dans les limbes depuis quelques mois, ils ont beaucoup à dire en tant qu’entreprise loin du parapluie Huawei.

La fin 2021 a marqué le retour d’Honor, cette fois en tant qu’entreprise indépendante de Huawei. Lors de l’événement de présentation du Honor 50 -analyse-, ils nous ont dit qu’ils avaient de grands projets pour ce renouveau et qu’ils allaient rivaliser avec toutes les entreprises.

Le Honor 50 a marqué une belle renaissance Et, maintenant, ils commencent l’année en présentant le rumeur Honor Magic V. C’est un mobile pliable avec un écran flexible dans le plus pur style de l’Oppo Find N ou du Samsung Galaxy Fold 3 -analyse- et qui vient serrer un marché qui a mis du temps à exploser, mais cela se dessine peu à peu.

Et c’est que, 2022 vise à être l’année des mobiles pliables grâce à deux facteurs. Le premier est l’augmentation des terminaux de ce style sur le marché. Le second est la baisse attendue des prix et la démocratisation de cette technologie.

Écran Honor Magic VOuter Panneau 6,45 » | Résolution FullHD + | Luminosité 1 000 nits | Taux de rafraîchissement 120 Hz | Format 21: 9 Écran intérieur Panneau OLED 7,9″ | Résolution de 2 272 x 1 984 pixels | 800 nits de luminosité | rafraîchissement 90 Hz | Format 10 : 9ProcesseurSnapdragon 8 Gen 1Mémoire RAM12 GoStockage256 ou 512 GoBatterie 4 750 mAh | Caméras arrière de charge 66 W Principal 50 Mpx f / 1.9 | 50 Mpx f/2,2 grand angle | 50 Mpx f/2.0 ‘Spectre’ | Caméras ToFCront 42 Mpx interne et externe Système d’exploitation Android 12 + Magic UI 6 Dimensions 6,7 mm d’épaisseur déplié | 14,3 mm plié

Mais bon, on part avec les caractéristiques de ce Honor Magic V qui suit de près la philosophie de la famille ‘Magic’, pariant sur l’innovation technologique.

Le facteur de forme est comme celui du Fold 3, misant sur un grand écran de 6,45″ à l’extérieur et un plus grand écran de 7,9″ à l’intérieur.

Cet écran « principal » a un taux de rafraîchissement de 90 Hz et panneau OLED avec une résolution de 2 272 x 1 984 pixels et une luminosité de 800 nits. L’écran externe est évalué à 120 Hz, quelque chose de curieux, alors que la résolution est FullHD + avec un format 21: 9 et une luminosité maximale de 1 000 nits.

Quelque chose d’important est que Honor a confirmé que l’espace entre les écrans lorsque le mobile est plié est minime, mais c’est quelque chose qu’il faudra vérifier quand on l’aura en main.

Les cadres d’affichage externes semblent assez minces et à l’arrière, nous avons un imposant module triple caméra de 50 mégapixels et un ToF.

Ainsi, nous avons une caméra principale de 50 Mpx f/1.9, un grand angle de 50 Mpx f/2.2 pouvant faire office de macro et une caméra de 50 Mpx f/2.0 appelée ‘Spectrum Enhanced’, un capteur qui sera destiné à en capturer plus détail dans les textures.

À l’avant de l’écran externe, nous avons un trou avec un appareil photo de 42 mégapixels, ainsi que dans l’écran interne dans la partie supérieure droite de la même résolution.

L’engagement de Honor envers la photographie avec son pliage est assez clair et Le traitement sera géré par le Snapdragon 8 Gen 1.

C’est la puce Qualcomm la plus puissante à ce jour et sera accompagnée de 12 Go de RAM. La batterie est de 4 750 mAh et prend en charge une charge rapide de 66 W.

Au niveau logiciel, Honor a présenté la nouvelle couche Magic UI 6 sur Android 12 avec différentes technologies telles que OS Turbo X ou GPU Turbo X conçues pour améliorer différents composants en fonction de ce dont nous avons besoin dans chaque application.

Le prix du Honor Magic V sera de 9 999 yuans, marché pour lequel le terminal a été confirmé. On attend de voir s’il sortira sur d’autres territoires et à quel prix.

Bien sûr, ce n’est pas économique, mais en raison de ses avantages, nous parlons d’un mobile premium avec toutes les lettres.