Voici le Lenovo Legion Phone Duel 2, le nouveau smartphone de jeu de la firme

04/09/2021 à 11:05 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

L’intérêt pour les jeux vidéo mobiles augmente petit à petit, et des entreprises comme Asus, Xiaomi ou Lenovo, entre autres, en sont conscientes. Dans le cas du dernier mentionné, il a de nouveau fait l’actualité en raison du lancement de sa deuxième génération d’appareils mobiles axés sur les jeux. Nous parlons de Lenovo Legion Phone Duel 2. Et comme vous pouvez déjà l’imaginer, c’est un appareil qui au niveau des spécifications techniques est au top.

Lors d’un événement spécial, la firme a récemment présenté son dernier appareil mobile. Dans ce cas, nous trouvons un terminal qui a un Panneau AMOLED de 6,92 pouces, Résolution FHD + et Fréquence 144Hz. De plus, comment pourrait-il en être autrement, Lenovo intègre le Muflier 888, processeur destiné à la plus large gamme d’appareils mobiles avec une puissance disponible pour exécuter tous nos jeux et applications. On retrouve également un système de caméra à double capteur, avec un Appareil photo principal 64MP et un ultra-large 16MP. Ils sont situés pratiquement au milieu de sa partie avant, accompagnant un design auquel on s’attendrait dans un mobile de jeu et beaucoup de RVB. En plus d’une caméra frontale escamotable de 44MP et d’un capteur d’empreintes digitales optique à l’écran, ce qui est peut-être le plus intéressant à propos de cet appareil est son système de deux ports USB-C qui se connectent à un Batterie de 5500 mAh. De cette façon, nous atteindrions 65W en chargeant rapidement avec un seul port, et jusqu’à 90 W en utilisant les deux.

L’appareil arrivera en Europe au cours du prochain mois de mai à partir de 799 €, avec des versions allant jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage interne. Gardez à l’esprit que ceux qui optent pour la version la moins chère ne trouveront pas l’appareil permettant de charger 90W dans la boîte.