Voici le luxueux appartement d’Eiza González à New York

L’appartement de González est très bien situé au 56ème étage, dans le quartier de Hell’s Kitchen. Le magnifique site de deux chambres et deux salles de bain offre, grâce à sa position d’angle, une vue imprenable sur la ville. Les intérieurs comprennent des fenêtres du sol au plafond, du parquet en chêne et des palettes de couleurs naturelles, comme indiqué dans la liste.

L’un des espaces les plus agréables est la cuisine italienne faite à la main, qui est équipée d’appareils européens. Alors que les salles de bains sont carrelées avec une douche à effet pluie. Il dispose également d’un lave-linge et d’un sèche-linge. Mais la chose la plus étonnante est les équipements que le bâtiment comprend.

Le luxueux appartement d’Eiza González à New York.

L’accès principal au bâtiment Sky.

La chambre principale a des vues enviables.

La chambre secondaire est très chaleureuse.

La piscine extérieure du Sky est l’une des commodités auxquelles Eiza a droit.

La cuisine est faite à la main, avec des appareils européens.

La communauté de luxe comprend une piscine intérieure pour la nage en longueur, deux piscines extérieures « à débordement », un salon de billard et une cafétéria, un centre de remise en forme, un spa et un club aquatique, un terrain de basket-ball, un parc privé et un spa pour animaux de compagnie. Les photographies montrent clairement la beauté du lieu.

Parmi les voisins d’Eiza se trouve le rappeur Meek Mill, qui loue le grenier de l’immeuble, l’une des différences du musicien est qu’il dispose d’un accès VIP au parking et, bien sûr, qu’il peut également utiliser les équipements Sky que nous avons déjà mentionnés.