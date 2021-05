Voici le monologue d’Elon Musk “ Saturday Night Live ” – .

Si vous vous êtes couché tôt samedi soir, permettez-nous de vous tenir au courant de l’étrange série d’événements que vous avez manqués, qui se sont tous déroulés dans une succession assez rapide à partir de 22 h 30, heure de l’Est.

Elon Musk a animé Saturday Night Live de NBC, et le réseau a décidé de rendre cette diffusion particulière avec le PDG de Technoking autoproclamé de Tesla et SpaceX disponible pour les téléspectateurs du monde entier via une diffusion en direct sur YouTube. À un moment donné au cours de l’émission, Musk a révélé pour la première fois publiquement qu’il avait Asperger, et il a également participé à un sketch sur Dogecoin pendant la partie régulière de la mise à jour du week-end de l’émission. Tout cela est venu, soit dit en passant, environ une heure environ après que des débris de la fusée chinoise Long March 5B auraient réintégré l’atmosphère terrestre, un peu après 10 heures, heure de Beijing, dimanche. Les restes de la fusée ont finalement éclaboussé près des Maldives, ce qui, bien sûr, les hôtes de la mise à jour du week-end sont liés à Elon, en plaisantant que c’était la raison de ses fonctions d’hébergement en premier lieu (qu’il avait besoin d’un alibi pour ce crash de fusée en particulier). . Oh, et nous ne pouvons pas non plus oublier de mentionner le spot télévisé que Lucid Motors, rival de Tesla, a diffusé pendant l’épisode SNL d’Elon (voici l’annonce, au cas où vous l’auriez manqué).

Vous pouvez consulter le monologue SNL d’Elon dans son intégralité ci-dessous (qui est certainement une phrase que je ne m’attendais jamais à écrire). Dans celui-ci, il parcourt tout Elon, se moquant de ses étranges tweets, fumant de l’herbe sur le podcast de Joe Rogan, le nom étrange de son fils, envoyant des roquettes sur Mars, et bien plus encore.

Dans le monologue, il se moque également des personnes qui ne le comprennent pas et qui pensent qu’il est rebutant ou étrange. «J’ai réinventé les voitures électriques et j’envoie des gens sur Mars à bord d’une fusée», a déclaré Musk au public, qui a applaudi et ri tout au long du segment. «Pensais-tu que j’allais être un mec normal et froid?»

Monologue! 💫 @elonmusk pic.twitter.com/xeH1EOU79A – Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) 9 mai 2021

Ce n’était, bien sûr, en aucun cas l’étendue de la bizarrerie de cette nuit. La plateforme de trading Robinhood, nous devrions ajouter, s’est apparemment écrasée à un moment donné lors de la diffusion Elon SNL. Dogecoin a également commencé à chuter lors de l’émission:

Dogecoin avant qu’Elon Musk ne passe SNL contre Dogecoin après qu’Elon Musk soit allé sur SNL pic.twitter.com/nolDGoPEV3 – Josiah Johnson (@ KingJosiah54) 9 mai 2021

Si vous n’avez pas vu l’émission en direct, les épisodes de SNL sont disponibles en streaming sur Hulu et Peacock à partir du dimanche.

Tout cela, comme indiqué ci-dessus, est également venu peu de temps après que les débris du vaisseau spatial chinois Long March 5B sont finalement rentrés dans l’atmosphère terrestre et ont commencé sa descente incontrôlée, conduisant à des spéculations généralisées sur la question de savoir si les fonctions d’hébergement SNL d’Elon pourraient être éclipsées par un crash de fusée, de toutes choses.

Selon le South China Morning Post, des experts en aérospatiale ainsi que des dirigeants gouvernementaux du monde entier ont critiqué le programme spatial chinois pour avoir permis à un corps de fusée aussi grand de s’engager dans une rentrée incontrôlée dans l’atmosphère. “Pour ceux d’entre nous qui opèrent dans le domaine spatial … il devrait y avoir une exigence d’opérer de manière sûre et réfléchie, et de veiller à ce que nous prenions en considération ce genre de choses lorsque nous planifions et menons des opérations”, a déclaré le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin a déclaré jeudi dans des remarques publiques.

