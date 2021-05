Voici le nombre d’appareils Android dont vous disposez en plus des téléphones

Google affirme qu’il y a actuellement plus de trois milliards d’appareils fonctionnant sous Android. Naturellement, il s’agit du système d’exploitation le plus populaire au monde, résidant dans des appareils allant des téléphones aux téléviseurs, en passant par les montres intelligentes, les décodeurs, les tablettes, etc.

Avec une telle variété d’appareils Android disponibles sur le marché, nous avons pensé à vous demander, nos lecteurs, combien d’entre eux vous avez en dehors de vos téléphones. Voici comment vous avez voté dans notre sondage.

Combien d’appareils Android possédez-vous en plus des téléphones?

Résultats

Nous avons reçu un total de 1 133 votes dans notre sondage et une majorité d’entre vous (28%) ne possède aucun autre appareil Android en dehors de votre téléphone. Cependant, près de 23% d’entre vous ont déclaré avoir au moins un autre appareil Android en plus de votre combiné. Un nombre presque égal d’électeurs possède au moins quatre appareils Android, à l’exclusion de leurs téléphones Android.

Pendant ce temps, 17% d’entre vous ont au moins deux appareils Android supplémentaires et 10% ont trois autres gadgets Android à l’exception de vos téléphones.

Vos commentaires

Shizuma: Nvidia Shield TV, Galaxy Tab S3 et j’ai toujours ma vieille tablette Nvidia Shield.

Joe Black: Un bon nombre, Shield et comme 5 comprimés. Nest Max ou Lenovo Smart Clock ne fonctionnent probablement pas sous Android.

mattc: J’ai une tablette bon marché de 8 pouces que j’ai achetée pour un drone. Il est rarement utilisé, mais il ne vaut rien à vendre.

Evie: 2 tablettes et un ancien téléphone qui est maintenant un hub musical / intelligent.

Mike Newton: 2 téléphones, 2 montres, Chromecast.

MrGutts: la télévision et la tablette sont laissées. Déchargé tous les appareils WearOS.