Voici le nombre d’appareils intelligents que vous possédez

La technologie de la maison intelligente a beaucoup évolué au fil des ans et est devenue monnaie courante dans de nombreux foyers. Des caméras de sécurité intelligentes aux serrures intelligentes, des haut-parleurs intelligents aux écrans intelligents et même des cafetières intelligentes, les appareils intelligents pour la maison ne manquent pas. Mais tout le monde n’est pas aussi facilement impressionné par le mode de vie plus intelligent. Certaines personnes préfèrent faire des choses à l’ancienne, tandis que d’autres peuvent penser que leurs smartphones sont plus que suffisants pour rester connectés.

Nous voulions savoir de nos lecteurs où ils en sont en ce qui concerne les gadgets pour la maison intelligente. En possèdent-ils ? En possèdent-ils beaucoup ? Voici comment ils ont voté dans notre récent sondage.

Combien d’appareils intelligents possédez-vous ?

Résultats

De toute évidence, les appareils domestiques intelligents sont un grand succès auprès de nos lecteurs. Seule une petite fraction (12,9%) des 3 259 lecteurs d’Android Authority ont voté pour dire qu’ils ne possèdent aucune technologie pour la maison intelligente.

En rapport: Les meilleurs appareils domestiques intelligents que vous pouvez acheter

Pendant ce temps, une majorité de nos lecteurs qui ont voté dans le sondage (71,03 %) ont déclaré avoir cinq appareils domestiques intelligents ou plus. Cela montre à quel point la catégorie est devenue populaire auprès des passionnés de technologie. De plus, plus de 15 % des votants possèdent entre un et quatre gadgets pour la maison intelligente.

Les commentaires sur notre sondage mettent davantage en lumière l’enthousiasme de nos lecteurs pour les appareils domestiques intelligents.

Ce que tu avais à dire

Luc Lafrenière : 12 haut-parleurs Google, facilement plus de 30 interrupteurs/gradateurs intelligents, plus de 10 prises intelligentes, 2 téléviseurs intelligents, 1 foyer intelligent, 2 ouvre-portes de garage intelligents, 1 serrure Nest Yale, thermomètre à distance pour notre spa, 1 arrosage intelligent Rachio système, 2 caméras Nest, 1 sonnette Hello, 1 thermostat, 6 bandes lumineuses LED pour notre terrasse, appareil Bond pour contrôler nos quatre ventilateurs de plafond sans fil, quelques Chromecasts. Je pense que c’est ça. Oui, j’ai un problème.

Damien : J’ai presque une centaine d’appareils. Peut-être devrions-nous créer un groupe anonyme pour la maison intelligente. Bonjour, je m’appelle Damien et je suis un accro aux appareils intelligents.

Craig Hewitt III : J’en ai 6 dans une maison relativement petite. Une fois que vous avez commencé, vous ne pouvez plus revenir en arrière ! Chaque chambre en a un, le salon a 2. 20 appareils au total.

Dan Drake : J’ai un système assez étendu, pratiquement tout connecté et contrôlé par un hub Smartthings. Des dizaines d’interrupteurs et de prises intelligents, à l’intérieur comme à l’extérieur. Capteurs de porte, de fenêtre et même de porte de chien. Schlage Serrures de porte qui gardent une trace de qui va et vient. Deux hubs Harmony contrôlant deux téléviseurs, un ouvre-porte de garage, 3 caméras Nest à l’extérieur. Thermostat Nest. Détecteur de fumée Nest Protect. Sonnez à la porte (oui, je sais que ça devrait être Nest, mais je l’ai depuis si longtemps). Une caméra Ring perchée au bord de ma propriété depuis des années, alimentée par un panneau solaire attaché. Un système d’arrosage Rachio. Ma dernière acquisition, un ventilateur de plafond haut de gamme.

DigitalBenny : Moi, « Hey Google, éteint tout. » Google : “D’accord, je désactive 107 choses.”

Stanley Kubrick : Aucun. Pas besoin d’eux. Il n’y a pas si longtemps, nous vivions sans communications Internet 24h/24 et 7j/7. On se demande comment nous avons pu survivre en tant qu’enfants sans téléphone, sans carte, sans textos.

Sidney : D’innombrables minis Home/Nest, deux pièces avec des ampoules intelligentes, chaque pièce avec une télévision dispose également d’un Chromecast, une télévision est équipée de Google TV, et je cherche à obtenir cette nouvelle sonnette.

Jon Boi : 10 ampoules intelligentes, Eufy robo-vac, serrure intelligente August, Google Home Mini, Google Home Max et Nest Hub Max. Oh, et tout ça dans le plus petit appartement que j’aie jamais eu !

Bigly McLoserPants : j’ai deux Amazon Echo Dots, mais ils ne sont pas si intelligents. Je dois constamment les réinitialiser car ils cessent de fonctionner correctement. J’ai quelques lumières intelligentes, mais encore une fois, elles doivent souvent être réinitialisées. J’ai un aspirateur robot, mais il est stupide et je dois être dans la pièce pendant qu’il fonctionne pour l’empêcher de se coincer quelque part. La seule chose qui fonctionne de manière cohérente est le moteur de rideau non Amazon (Aqara) qui se connecte via un hub Aqara M2.