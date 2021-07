Voici le nombre de personnes qui ont acheté ‘Black Widow’ sur Disney+ Premier Access

Disney a annoncé un nombre record pour le week-end d’ouverture de Black Widow, ce qui n’est pas surprenant. Black Widow est le premier film de Marvel à sortir en salles depuis plus de deux ans. Il était censé ouvrir la phase 4 du MCU début mai 2020, mais la pandémie de coronavirus a corrompu les plans de Marvel. Après plusieurs retards, Black Widow joue dans les cinémas du monde entier, mais aussi en ligne. Le film très attendu est le premier grand blockbuster de Marvel à être lancé en ligne le même jour que la première en salle. Il s’avère que les ventes Premier Access de Black Widow ont joué un rôle considérable dans le grand week-end d’ouverture de Marvel, car Disney a révélé exactement combien il gagnait grâce à la vente de billets en ligne.

Disney a annoncé dimanche que Black Widow était en tête du box-office le week-end d’ouverture, devenant ainsi la plus grande ouverture de box-office national depuis le début de la pandémie. Les chiffres ne peuvent pas refléter ce que Black Widow aurait réalisé avant que la crise sanitaire ne frappe, mais ils montrent l’attrait massif du MCU.

Combien de personnes ont acheté des billets pour Black Widow sur Premiere Access ?

Disney a déclaré que Black Widow avait gagné plus de 215 millions de dollars au cours du week-end, dont 80 millions de dollars du box-office national, 78 millions de dollars de ventes internationales et plus de 60 millions de dollars de Disney + Premier Access dépensés dans le monde.

Vous pouvez regarder Black Widow en ligne dès maintenant sur Premier Access pour 29,99 $. Ces frais uniques s’ajoutent à l’abonnement Disney +, car les deux services sont distincts. Le prix du billet en ligne vous donne un accès illimité au film en ligne avec la meilleure qualité possible. Le prix est logique pour quiconque n’est pas à l’aise de retourner dans les cinémas de sa région. Il s’agit de ce qu’ils dépenseraient lors d’une soirée cinéma pour deux personnes, selon les marchés. C’est encore moins cher que ça pour les familles et les groupes d’amis qui l’auraient regardé ensemble.

Avec plus de 60 millions de dollars de ventes Premier Access, plus de deux millions de personnes ont acheté Black Widow en ligne ce week-end. Cela semble être un énorme succès, mais nous n’avons rien à comparer.

D’autres films MCU seront-ils lancés sur Disney+ ?

Disney révélant la prise de Premier Access pour Black Widow est une révélation rare. Les studios ne fournissent généralement pas de chiffres sur les films lancés en ligne, et nous en avons eu pas mal pendant la pandémie. Mais Disney a besoin des statistiques réelles pour faire un point sur Black Widow. C’est le plus gros film lancé pendant la pandémie :

Black Widow est la plus grande ouverture de box-office national depuis le début de la pandémie de COVID-19 et le plus grand week-end d’ouverture national depuis Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker en décembre 2019. L’ouverture combinée en salles et Disney + Premier Access fait de Black Widow le seul film à dépasser les 100 millions de dollars de dépenses de consommation nationales le week-end d’ouverture depuis le début de la pandémie. C’est le week-end d’ouverture national le plus élevé pour une histoire d’origine de Marvel Cinematic Universe après Black Panther et Captain Marvel.

Avoir des films en première en ligne et dans les salles le même jour signifie que les films atterrissent immédiatement sur des sites de streaming illégaux. De plus, Disney + n’est pas disponible dans le monde entier, la portée de Black Widow Premier Access est donc limitée. Enfin, ces groupes plus importants de personnes ne payant que 29,99 $ pour un accès instantané au film entraîneraient des pertes pour les studios. Il est trop tôt pour dire si Marvel lancera un autre titre MCU en ligne après Black Widow. Plusieurs pays occidentaux se préparent à une nouvelle vague d’infection, la version Delta menant la charge. Mais Marvel n’a pas révélé les plans Premier Access pour les autres titres 2021.

Shang-Chi et la légende des dix anneaux sortira en salles exclusivement le 3 septembre, où il jouera pendant 45 jours. Variety rapporte que Marvel n’a pas révélé de plans pour Eternals, qui sera lancé le 5 novembre. Spider-Man: No Way Home suivra le 17 décembre.

