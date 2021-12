Voici le nouveau camion Mercadona 100% électrique que vous allez voir circuler dans vos rues | La vie

C’est l’initiative de Mercadona d’offrir un plus grand engagement envers la communauté et l’environnement.

A l’heure où il est de plus en plus important d’atténuer les effets du changement climatique, de plus en plus de grandes entreprises font de gros efforts pour polluer moins et être plus durables et Mercadona a lancé un test avec un nouveau camion 100% électrique et sans émission.

Dans un nouvel effort et campagne pour la responsabilité sociale des entreprises, Mercadona a lancé, en collaboration avec les fournisseurs Scania, Acotral, Frigicoll et ThermoKing, un test de laboratoire dans ses processus logistiques avec l’ajout d’un nouveau modèle de camion entièrement électrique à sa flotte.

L’entreprise explique dans son communiqué que cet effort est fait « pour réduire davantage l’impact de son activité dans les différentes villes et pour renforcer son engagement vis-à-vis des objectifs du Pacte vert européen et de la loi sur le changement climatique ».

Ils disent que ce nouveau camion n’émet pas d’émissions de gaz à effet de serre pendant le transport, il contribue également à améliorer la qualité de l’air dans les villes en éliminant également les gaz les plus nocifs pour la santé, comme le ceux qui génèrent des particules inférieures à 10 microns et de l’oxyde d’azote.

Ils ajoutent que ce projet a également aide à réduire la pollution sonore puisque son moteur présente une réduction de bruit très pertinente sous un niveau sonore à peine perceptible à l’oreille humaine.

Mercadona est le premier supermarché d’Espagne, mais quel est le secret de son succès ? Faites attention à ces curiosités qui en font une entreprise différente.

Dans d’autres aspects plus techniques, ils affirment que ce nouveau véhicule est équipé d’un moteur Scania de 300 kWh, est multi-températures, dispose d’un moteur électrique alimenté par des batteries lithium-ion avec une autonomie maximale de 220 km et un temps de recharge complet de 230 kW en courant continu pendant 90 minutes.

Dans les tests, ils prévoient d’optimiser leurs processus de recharge qui seront effectués dans l’un des quais de leur Bloc logistique Ciempozuelos à Madrid pour tirer le meilleur parti des temps de repos de vos chauffeurs et des temps de chargement de fret.

En outre, ils commentent également leurs flottes de services à domicile et Mercadona Online où ils introduisent des fourgons Bifuel et des tests sont effectués avec des fourgons électriques. Toujours dans le bloc logistique de l’entreprise, des améliorations en matière d’économie d’énergie et d’efficacité sont réalisées grâce à l’introduction de l’éclairage LED et à l’installation de panneaux solaires photovoltaïques.