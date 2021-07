Voici le nouveau MacBook ultra-mince 12 pouces d’Apple

CNNMoney (New York) – Oubliez tous vos fils et câbles. Vous n’en aurez pas besoin si vous achetez le nouveau MacBook d’Apple… il n’a que deux ports.

Le nouveau MacBook d’Apple est l’ordinateur portable le plus fin et le plus léger à ce jour. Pour accomplir cet exploit, les ingénieurs d’Apple ont conçu de nombreuses fonctionnalités traditionnellement liées aux ordinateurs portables et en ont également éliminé d’autres. Voici ce que vous devez savoir :

1. Le corps est fin comme celui du MacBook Air. À son niveau le plus épais, le nouveau MacBook 12 pouces mesure 13,1 mm (environ un demi-pouce), ce qui le rend 24 % plus fin que le MacBook Air 11 pouces actuel.

“Pouvez-vous le voir ? Je ne le vois pas”, a déclaré Philip Schiller, vice-président senior du marketing mondial d’Apple, alors qu’il se tenait sur scène lors d’un événement d’entreprise lundi, un ordinateur portable fermé dans les mains.

2. Il pèse deux livres (0,9 kilos). À titre de comparaison, le MacBook Air pèse près de deux livres et demi (1,13 kilogramme). L’iPad Air 2 pèse un peu moins d’une livre (0,4 kilos).

3. Prendre une page du livre de conception iPhone, le nouveau corps métallique du MacBook est disponible en trois couleurs différentes : argent, gris et or.

4. Le nouveau MacBook est sans ventilateur, et c’est en partie la raison pour laquelle l’ordinateur est si fin et léger.

5. Il n’a que deux ports. L’un est le port casque et l’autre est destiné à un nouveau type de connecteur USB appelé USB-C. Le port USB-C est environ un tiers de la taille d’un port USB standard et fonctionne comme un point de connexion unique pour charger la batterie de votre ordinateur, transférer des données et diffuser des vidéos.

Pour les consommateurs qui souhaitent utiliser leurs périphériques USB standard actuels avec leur ordinateur portable, ce nouveau format USB sera très probablement un inconvénient. Un adaptateur de bouclier logiciel pour le port USB-C coûte 80 $ à l’Apple Store.

6. Apple a également repensé le clavier, qui s’étend désormais jusqu’aux bords de l’ordinateur portable. Le clavier a également été mis à jour pour répondre aux touches plus légères, ce qui signifie qu’il sera plus silencieux lorsque vous tapez. La surface de chaque touche est également 17% plus grande et est éclairée par des lumières LED en dessous “pour un éclairage plus précis”, a déclaré Schiller.

7. Le trackpad de l’ordinateur a également été amélioré. Comme la nouvelle Apple Watch, le trackpad fonctionne désormais avec le nouveau Taptic Engine d’Apple, qui enregistre la force d’un toucher. Par exemple, au lieu de cliquer à plusieurs reprises sur le bouton d’avance rapide dans QuickTime pour accélérer la lecture vidéo, il vous suffit d’appuyer un peu plus longtemps sur le trackpad et de rendre un peu plus difficile qu’un simple appui pour atteindre le même objectif.

8. Sur scène lors de l’événement, Schiller a déclaré que le nouveau MacBook c’est “l’ordinateur portable le plus économe en énergie au monde”. Le processeur Intel Core M de l’ordinateur consomme cinq watts de puissance, et les cellules de batterie nouvellement conçues et profilées ont 35 % de capacité en plus.

9. Le nouveau Macbook a une autonomie allant jusqu’à 10 heures.

10. Le coût d’un nouveau MacBook 12 pouces avec un processeur Intel Core M dual-core 1,1 GHz avec 256 Go de stockage coûtera 1 299 $. Un MacBook 12 pouces avec un processeur dual-core Intel Core M à 1,2 GHz et 512 Go de stockage coûte 1 599 $.

11. Ils seront en vente à partir du 10 avril.

Heather Kelly de CNN a contribué à ce rapport.