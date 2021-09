Voici le nouveau Nubia RedMagic 6S Pro : processeur, écran, batterie et bien plus encore | La technologie

Le modèle Nubia apporte l’écran avec le taux d’échantillonnage le plus élevé de l’histoire des smartphones avec 720 Hz, qui est couplé à un taux de rafraîchissement au même niveau que les meilleurs moniteurs de jeu.

Bien que de nombreux analystes parient que les téléphones de jeu n’auraient pas un long voyage au sein de l’industrie, la réalité est que nous avons actuellement des options sur le marché pour donner et donner.

Les entreprises qui, autrement, auraient eu du mal à faire un trou, ont vu dans le marché du jeu un endroit pour grandir et s’installer. Des exemples de ceci sont BlackShark ou Nubia, par exemple.

Et nous parlons de ce dernier aujourd’hui, car à travers l’entreprise elle-même, nous avons pu voir, pour la première fois, des images et des caractéristiques du nouveau Nubia RedMagic 6S Pro, un téléphone haut de gamme conçu pour jouer sans arrêt pendant des heures. Voici ses spécifications :

Nubia RedMagic 6S ProScreen 6,8 pouces AMOLED RésolutionFHD + Résolution – Rafraîchir : 165 Hz – Échantillonnage tactile : 720 Hz appareil photo – 2.0MP mAh + charge rapide 66W Système d’exploitation Android 11 + RedMagic OS 4.4 Dimensions et poids 169,86 x 77,19 x 9,5 et environ 215 grammes de poids

Comme vous pouvez le voir, le téléphone est énorme et avec des caractéristiques qui vous ressemblent à n’importe quel haut de gamme du moment.

Mettre en avant surtout l’écran du terminal, qui a un taux de rafraîchissement de 165 Hz et une fréquence d’échantillonnage tactile de 720 Hz, qui promet la meilleure expérience de jeu du marché au niveau visuel.

Pour déplacer les jeux en toute simplicité et pouvoir profiter de la brutalité de l’écran, le processeur choisi est le puissant Snapdragon 888+ avec 8/12/16 Go de RAM LPDDR5 à pleine vitesse. N’importe laquelle de ces configurations de RAM sera plus que suffisante, les 16 Go semblant un peu exagérées.

La batterie de 5 050 mAh surprend alors qu’en raison de sa taille et de son poids, on aurait pu s’attendre à une batterie allant jusqu’à 6 000 mAh sans problème.Mais les systèmes de refroidissement internes ont obligé les ingénieurs à choisir entre plus de batterie ou une meilleure température.

Bien sûr, avec le Charge rapide 33W intégrée dans la boîte, mais qui prend en charge jusqu’à 66W, ce sera une question de minutes pour que le téléphone soit complètement chargé (en moins d’une heure environ).

L’appareil photo, ou plutôt les appareils photo, n’ont rien d’extraordinaire, ce qui est normal dans le secteur des téléphones de jeu, car les modules photographiques sont très chers et le prix doit être réduit de quelque part.

Ceux-ci sont les prix officiels que la Nubie a donnés pour ses différents modèles :

Red Magic 6S Pro en noir par 12 Go de RAM et 128 Go internes pour 599 € Red Magic 6S Pro en noir par 16 Go de RAM et 256 Go internes pour 699 € Red Magic 6S Pro édition spéciale Ghost Transparent 16 RAM et 256 Go internes pour 729 €

Le téléphone sera mis en vente sur le site officiel de Nubia le 27 septembre prochain et arrivera en Espagne comme l’a confirmé la société dans son communiqué de presse officiel.