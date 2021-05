Voici le nouvel étiquetage européen des pneumatiques | Moteur

Le 1er mai, le nouveau label européen des pneumatiques est entré en vigueur, avec lequel il vise à améliorer la sécurité routière et à prévenir les accidents de la route.

Depuis le 1er mai, les pneus bénéficient d’un étiquetage plus sûr. Le nouveau règlement (CE) 2020/740 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 est entré en vigueur, apportant des changements importants qui méritent d’être pris en compte.

L’objectif de ce nouvel étiquetage est de promouvoir l’utilisation de pneus plus sûrs, améliorant ainsi la sécurité routière afin d’éviter les accidents et les accidents sur la route.

Grâce à l’étiquetage, les consommateurs pourront choisir les pneus de leur véhicule de manière plus éclairée, ayant ainsi la possibilité d’améliorer l’état de leurs voitures et de pouvoir pratiquer une conduite plus sûre.

Avec le nouvel étiquetage européen, les informations concernant la résistance au roulement, l’adhérence sur sol mouillé et le bruit de roulement externe, déjà signalées, sont conservées. Et un code QR est également ajouté avec lequel les consommateurs peuvent accéder aux données sur le fabricant, ainsi que l’identification exacte du produit.

«Cette nouvelle réglementation apporte également une amélioration de la sécurité, puisque le pneu est une partie très importante du système, qui garantit la stabilité, une réduction de la distance d’arrêt (si en bon état), et minimise également les risques de perte d’adhérence sur sol mouillé», A expliqué Ana Blanco, directrice adjointe de la diffusion de la DGT.

Un aspect essentiel à prendre en compte est que désormais l’étiquetage sera également obligatoire pour les pneus poids lourds. Jusqu’à présent, il ne devait être utilisé que sur les voitures particulières et les fourgonnettes. De cette manière, les conducteurs de camions peuvent également accéder à des informations plus détaillées.

“Lors de l’achat de pneus, les citoyens disposeront d’informations plus adéquates pour choisir, ce qui est important car ils pourront ainsi choisir des pneus plus efficaces en termes de consommation de carburant, également plus durables, plus sûrs et plus silencieux.” , a souligné Ana Blanco.

En 2019, il y a eu 454 accidents mortels dans lesquels les pneus étaient très usés ou défectueux, selon les données du ministère de l’Intérieur. On espère qu’avec le nouvel étiquetage, il sera possible de réduire ces chiffres.

