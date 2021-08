Voici le OnePlus 9 Pro en blanc mat que vous ne pouvez pas acheter

Le OnePlus 9 Pro est le smartphone le mieux construit de l’entreprise à ce jour, mais son design était plutôt ordinaire. Si vous recherchiez quelque chose d’un peu plus unique, découvrez ce nouveau coloris Pure White.

L’image de cette variante inédite du OnePlus 9 Pro a été partagée par un cadre sur Weibo, sans légende ni contexte. Il semble avoir une finition mate similaire au Silk White OnePlus 6 qui n’a pas de taches ni de reflets. Le module de caméra a un aspect légèrement différent, peut-être en raison de l’utilisation de verre brillant dans cette zone pour la distinction. Les logos Hasselblad et OnePlus sont à leur place habituelle dans la couleur habituelle.

Il n’y a pas d’informations officielles sur les prix ou la disponibilité, mais un média chinois suggère que le Pure White OnePlus 9 Pro ne sera pas produit en série, alors ne retenez pas votre souffle. Il peut s’agir d’une variante annulée qui n’a pas été lancée ou d’une édition limitée pour enthousiasmer les gens.

(Crédit image : OnePlus)

Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles le OnePlus 9T serait annulé pour l’année, ce qui signifie que la série OnePlus 9 existante est probablement ce avec quoi nous serons coincés. Cela fait presque six mois depuis le lancement du OnePlus 9 Pro, donc une nouvelle couleur pourrait aider la marque à attirer à nouveau l’attention.

Pour référence, le OnePlus 9 Pro est actuellement disponible dans les couleurs Morning Mist, Pine Green et Stellar Black. Il est au prix de Rs 64 999 pour la variante 8 Go + 128 Go et Rs 69 999 pour la variante 12 Go + 256 Go sur Amazon.

Le OnePlus 9 Pro est alimenté par le Snapdragon 888 avec la RAM LPDDR5 et le stockage UFS 3.1. Il possède un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution QHD+ et un taux de rafraîchissement variable de 120 Hz. La batterie est évaluée à 4 500 mAh et prend en charge 65 W Warp Charge. Sa plus grande mise à niveau se présente sous la forme d’appareils photo, avec un appareil photo principal de 48 MP, un objectif ultra-large de 50 MP, un téléobjectif de 8 MP et un appareil photo mono de 2 MP. La science des couleurs de Hasselblad contribue à rendre les images plus réalistes.

