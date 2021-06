Voici le plus gros problème avec ‘Loki’

La nouvelle série de Marvel, Loki, a été une aventure passionnante jusqu’à présent. Avec trois épisodes déjà joués sur Disney+, nous savons maintenant beaucoup de choses sur la Time Variance Authority (TVA) et ce qu’elle fait pour aider les Time-Keepers à gouverner le temps. Nous savons également que TVA a besoin de Loki (Tom Hiddleston) pour les aider à résoudre ce qui semble être le plus grand défi pour maintenir la chronologie sacrée dans les limites désignées. Et nous savons que beaucoup de voyages dans le temps sont nécessaires pour explorer les relations de la TVA avec des variantes erratiques comme Loki et maintenir l’équilibre fragile de l’époque. Mais de nombreuses informations restent cachées et Marvel a pas mal de mystères à résoudre avant la fin du spectacle.

L’un d’eux est un trou d’intrigue potentiellement flagrant que Marvel pourrait devoir résoudre dans un proche avenir. Avant d’aller plus loin, je vais vous offrir l’avertissement habituel que des spoilers massifs de Loki suivront, vous feriez donc mieux de regarder les trois premiers épisodes avant de continuer à lire.

En regardant WandaVision et The Falcon and the Winter Soldier, j’ai remarqué des problèmes de « trou de l’intrigue » que j’espérais que le script résoudrait d’ici la fin de la série. Dans WandaVision, j’ai été surpris que personne n’appelle plus d’Avengers pour intervenir et aider à réparer tout ce qui n’allait pas avec Wanda. En fin de compte, nous avons vu White Vision (Paul Bettany) apparaître, bien qu’il ne soit pas encore tout à fait un vengeur. Et nous nous attendions à ce que le docteur Strange (Benedict Cumberbatch) apparaisse dans le dernier épisode, mais cette scène aurait été coupée. Nous pourrions encore apprendre à un moment donné pourquoi les Avengers n’étaient pas impliqués dans le traitement de Wanda.

Puis dans Falcon, le script a fait tout son possible pour ne pas s’adresser à Steve Rogers au présent. Sam (Anthony Mackie) et Bucky (Sebastian Stan) ont évoqué Steve à plusieurs reprises, sans vraiment se demander comment va le vieil homme Steve dans le présent post-Thanos. Cela a pris un certain temps jusqu’à ce que Sam nous donne un indice que Steve n’est pas dans cette réalité en le qualifiant de « parti » plutôt que de mort.

Idris Elba joue Heimdall dans Thor : Ragnarok. Source de l’image : Marvel Studios

Cela nous amène au trou de l’intrigue potentielle de Loki. Sans plus tarder, c’est Heimdall. Joué par Idris Elba dans les précédents films de Thor, Heimdall est mort héroïquement dans Guerre d’infini, renvoyant Hulk (Mark Ruffalo) sur Terre dans ce qui s’est avéré être une décision tactique décisive qui a finalement conduit à battre Thanos.

Heimdall est l’un des personnages de Marvel que nous n’avons pas assez vu. Mais ce que nous avons vu est suffisant pour nous faire réaliser que s’il y a un personnage dans le MCU qui pourrait avoir un préavis de la TVA et de la modification de la chronologie par l’organisation, c’est Heimdall.

Heimdall voit et entend tout. Nous ne devrions pas prendre cela au pied de la lettre, car ce serait une surcharge sensorielle massive. Mais il peut voir et entendre à travers le temps et l’espace, selon ce qu’on attend de lui. Il serait donc le genre de personne qui remarquerait que les variantes de Loki s’écartent du flux de temps pré-approuvé. Il n’aurait aucune idée qu’il s’agirait de variantes, mais il verrait certains d’entre eux être kidnappés à travers ces portes temporelles par les mêmes forces. Heimdall aurait pu sauver Loki avec le Bifrost à ce moment-là.

Nous savons que la TVA a dû faire face à un certain nombre de variantes de Loki jusqu’à présent, donc plus le nombre de Lokis qu’ils ont dû réinitialiser est élevé, meilleures sont les chances qu’Heimdall ait été témoin d’au moins une de ces rencontres TVA au fur et à mesure qu’elles se sont produites. Le scénario le plus probable est la bataille de New York dans le premier film Avengers de Marvel. S’il y a une bataille sur laquelle Odin voudrait que Heimdall garde un œil, c’est celle impliquant ses deux fils.

Heimdall aurait sûrement vu Loki s’échapper après l’échec de Time Heist dans Endgame, et il aurait vu Loki se faire arrêter par des forces mystérieuses.

La TVA réinitialise les branches temporelles avec ces frais de réinitialisation spéciaux. Mais, comme nous l’avons déjà appris, les charges ont une portée limitée. Voudraient-ils également modifier l’expérience de Heimdall de voir Loki se faire enlever? Toute cette branche de réalité imploserait-elle dans la branche principale, de sorte que l’expérience de Heimdall en voyant la TVA disparaîtrait également ? Et si la TVA devait réinitialiser un Thor ou un Odin dans le passé ? De plus, Heimdall verrait-il jamais Sylvie (Sophia Di Martino) jouer avec la chronologie? C’est le genre de questions que les histoires multivers de Marvel pourraient devoir aborder, car les choses ne peuvent qu’empirer.

Loki (Tom Hiddleston) et Sylvie (Sophia Di Martino) dans Loki épisode 3. Source de l’image : Marvel Studios

Et si Heimdall cherchait un jour un Loki et en trouvait deux. On agirait comme prévu selon les règles de la chronologie. L’autre porterait un costume humain travaillant ailleurs avec des agents/armées mystérieux. Cela ne s’est pas encore produit à Loki, et les scénaristes s’en sont assurés en faisant attention au voyage dans le temps qui s’est produit jusqu’à présent.

Lorsque Loki retourne tester sa théorie du cataclysme avec Mobius (Owen Wilson), il apparaît en 79 après JC. Loki n’était pas en vie à l’époque, donc Heimdall ne l’aurait pas cherché. Thor a plus de 1 500 ans et Loki est son petit frère. Dans l’épisode 3, Loki et Sylvie ont sauté accidentellement sur Lamentis en 2077, soit près de 60 ans après la mort de Heimdall.

Mais cela peut être encore pire. La TVA connaît les pouvoirs de Heimdall, et l’organisation pourrait choisir de l’utiliser pour trouver un fugitif Loki caché dans un cataclysme qui coïncide avec la vie de Heimdall. Ce genre d’événement malheureux créerait en fait un autre écart Nexus, la TVA étant à blâmer pour avoir joué avec la chronologie en révélant à Heimdall qui ils sont. Tout cela pourrait être réinitialisé, bien sûr. Et c’est le genre de scénario marginal qui n’aurait même pas à se produire, compte tenu des pouvoirs étendus de la TVA.

Le rédacteur en chef de Loki, Michael Waldron, a déclaré que tout ce qu’ils avaient proposé pour expliquer le voyage dans le temps et les règles du multivers passerait le test de l’odorat. Et jusqu’à présent, il existe des moyens d’expliquer pourquoi Heimdall n’est pas au courant de la TVA ou pourquoi l’organisation a dû réinitialiser autant de variantes de Loki dans le passé. Sans oublier que nous avons vu le Bifrost de Heimdall en action dans le premier épisode, ils ont donc déjà abordé cet Asgardien en particulier.

Mais qui sait à quelles périodes Loki, Sylvie et Mobius se rendront ensuite, où la simple existence de Heimdall serait le genre de problème à régler.

