Voici le plus gros risque pour Bitcoin, selon le vétéran de la crypto Anthony Pompliano

Le vétéran de la crypto et co-fondateur de Morgan Creek Digital, Anthony Pompliano, nomme ce qu’il pense être le plus gros risque pour Bitcoin (BTC).

Dans un nouvel épisode de The Best Business Show, le taureau Bitcoin expose son hypothétique cas d’ours à long terme pour la principale crypto-monnaie.

« Contrairement à ce que pensent les partisans de Bitcoin, Bitcoin ne deviendra pas une monnaie et, par conséquent, cela entravera considérablement le type de marché adressable.

L’or, qui est fondamentalement une réserve de valeur, est l’or qu’il peut atteindre au maximum. [It] n’est pas vraiment utilisé pour aller acheter des choses au jour le jour et donc, oui, il peut y avoir plus d’avantages, mais c’est en quelque sorte un avantage plafonné.

Pompliano met également en évidence quelques facteurs qui, selon lui, peuvent avoir des effets indésirables sur la croissance de Bitcoin.

“Le deuxième est que nous finirons par découvrir qui est Satoshi et si nous découvrons qui est Satoshi, ce sera une mauvaise personne, et nous ne voudrons pas savoir qui c’est et comme il va y avoir un négatif impacter.

La prochaine chose est que personne ne l’utilise pour des cas d’utilisation spécifiques comme être capable d’effectuer des paiements transfrontaliers, tout ça. C’est lent. C’est cher. C’est un peu comme des problèmes techniques avec ça.

Ensuite, il y a un argument de l’inconnu comme si le gouvernement allait le réprimer à l’avenir. Ils vont le réguler. Ils vont le taxer. Ils vont le fermer. Ils vont l’interdire. Ils vont faire tout ça.

Mais parmi tous les problèmes, Pompliano dit qu’il existe un risque particulier qui pourrait nuire à l’intégrité du réseau Bitcoin.

«Je pense que le meilleur argument que quelqu’un puisse faire et ce que je pense être le plus gros risque pour Bitcoin – cela énerve vraiment les critiques car cela n’a rien à voir avec quoi que ce soit d’extérieur.

Il y a encore un processus de développement. Il y a toujours un processus de mise à niveau vers Bitcoin, et c’est incroyablement méthodique, c’est incroyablement intentionnel, c’est volontairement lent, beaucoup de types de filtres et de contrôles de sécurité, etc. Mais techniquement, il pourrait y avoir un bogue dans le code introduit, comme se tirer une balle dans le pied droit.

Malgré la présence de divers facteurs de risque, Pompliano affirme que Bitcoin reste un actif attractif.

« La raison pour laquelle Bitcoin est si attrayant est que je n’ai en fait pas besoin d’avoir le meilleur actif de retour. Je n’ai pas besoin d’être gourmand. Je veux la chose qui a un grand retour économique, mais je sais aussi que ça va être là dans 50 ans.

Image en vedette : Shutterstock/batualpguler