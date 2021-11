Voici le POCO M4 Pro 5G : Processeur Dimensity 810, écran 90 Hz, charge rapide 33 W et bien plus encore | La technologie

Nous avons déjà les caractéristiques techniques du nouveau téléphone d’entrée de gamme POCO qui veut concurrencer les équipements TOP de son segment. C’est le nouveau téléphone POCO.

A chaque fois que POCO lance un téléphone, on y prête tous attention, et pas par simple curiosité, mais parce que cette marque issue de Xiaomi a réussi à se faire une place parmi les téléphones portables avec le meilleur rapport qualité/prix du marché.

Le téléphone que nous avons avec nous aujourd’hui est le POCO M4 Pro 5G, un terminal qui vient d’être présenté dans le monde entier et qui est arrivé au bureau juste à temps pour vous montrer les meilleurs plans du téléphone.

Mais, comme nous le faisons toujours, allons-y avec les caractéristiques techniques du smartphone. Voici le POCO M4 Pro 5G à l’intérieur :

Écran POCO M4 Pro 5G Panneau IPS 6,6″ | FHD+ | Luminosité 450 nits | Processeur 90 Hz Dimensions MediaTek 810 | Mali-G57 Mémoire RAM4 / 6 Go LPDDR4X Stockage 128 Go UFS 2.2 Caméras principales Principales 50 Mpx f/1.8 | Grand angle 8 Mpx f/2.2 Caméra frontale16 Mpx f/2.45Batterie5,000 mAh | 33 WS chargeSystème d’exploitationAndroid 11 + MIUI 12.5Dimensions et poids163.56 x 75.78 x 8.75 mm | 195 grammesPrixEn solde à partir de 199€

Comme on peut le voir en regardant les caractéristiques techniques, le téléphone de POCO veut être l’une des options les plus complètes de son segment, où met en avant son processeur Dimensity 810 compatible avec les réseaux 5G et la RAM LPDDR4X.

Poursuivant votre cahier des charges, nous ne pouvons négliger le Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide de 33 W, quelque chose qui est en phase avec les mouvements du milieu de gamme depuis un moment, ni l’écran de Rafraîchissement à 90 Hz, qui en dépit d’être IPS semble se défendre.

Concernant la partie photographique le module arrière est très sympa, bien que ce soit un peu trompeur, car bien qu’il contienne de nombreux détails, la vérité est qu’il n’est livré qu’avec deux caméras : un principal de 50 Mpx et f/1.8 puis un grand angle de 8 Mpx et f/2.2. Et la caméra frontale fait 16 Mpx avec une ouverture f/2,45.

Pour finir, il est temps de dire que vous avez NFC, Bluetooth 5.1 et que le capteur d’empreintes soit sur le côté, comme d’habitude dans les terminaux qui n’ont pas d’écran AMOLED. Ce qui correspond à ce qui a été divulgué à l’époque.

Il sera disponible en bleu, noir et jaune. Et les tarifs seront les suivants : version 4 + 64 Go pour 229 euros ; Version 6 + 128 Go pour 249 euros. Il sera mis en vente le 11 novembre et fera l’objet d’offres de lancement. Que pensez-vous de ce nouveau modèle ?