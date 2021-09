Voici le premier aperçu du documentaire officiel de Led Zeppelin ‘Becoming Led Zeppelin’

L’officiel LED ZEPPELIN documentaire “Devenir Led Zeppelin” fait ses débuts aujourd’hui (samedi 4 septembre) au Festival international du film de Venise en Italie. Réalisé par Bernard Mac Mahon, le film documente “l’ascension météorique des rockeurs légendaires vers la célébrité”.

Le premier extrait de “Devenir Led Zeppelin”, ainsi qu’un court entretien avec LED ZEPPELIN guitariste jimmy Page sur le documentaire (réalisé par FRED [Film Radio Entertainment & Dialogue]), est visible ci-dessous.

Parlant de son objectif initial pour LED ZEPPELIN, Page a déclaré: “Je cherchais un groupe avec quatre… Je ne voulais pas avoir un groupe avec juste le guitariste et les autres gars sont des petits joueurs. Il y avait beaucoup de groupes comme ça. Je voulais que chaque musicien y fasse partie être tout aussi forts. Alors quand ils se sont réunis, ils sentiraient la contribution des autres et augmenteraient leur jeu; tout le monde augmente son jeu. Je crois que le premier album, les musiciens – Robert Plante, John Bonham… Certainement John Bonham, mais Robert Plante, moi-même et Jean-Paul Jones n’avaient jamais joué à ce niveau d’intensité quant à la qualité de leur jeu. Mais tout s’unit en quelque chose de vraiment spécial. Et ça ne s’arrête jamais.”

Mac Mahon a déclaré dans un communiqué de presse : « Avec « Devenir Led Zeppelin » mon objectif était de faire un documentaire qui ressemble à une comédie musicale. Je voulais tisser ensemble les quatre histoires diverses des membres du groupe avant et après qu’ils aient formé leur groupe avec de grandes sections de leur histoire avancées en utilisant uniquement de la musique et des images et contextualiser la musique avec les lieux où elle a été créée et les événements mondiaux qui ont inspiré ce. J’ai utilisé uniquement des tirages et des négatifs originaux, avec plus de 70 000 images de séquences restaurées manuellement, et j’ai conçu des séquences de fantaisie, inspirées de ‘Chanter sous la pluie’, superposant des séquences de performances inédites avec des montages d’affiches, de billets et de voyages pour créer un sens visuel du frénétisme de leur début de carrière.”

“Devenir Led Zeppelin” présente de nouvelles entrevues avec Page, Plante et Jones, ainsi que de rares interviews d’archives avec le regretté batteur John Bonham. C’est la première fois que les membres de LED ZEPPELIN ont participé à un documentaire sur le groupe.

Mac Mahon précédemment dirigé le Emmy-série documentaire musicale nominée “Épopée américaine” sur les premiers enregistrements de musique roots américaine des années 1920. Page a fait l’éloge du film en 2019, en disant: “Quand j’ai tout vu Bernard avait fait à la fois visuellement et sonorement sur la réalisation remarquable qui est « Épopée américaine », je savais qu’il serait qualifié pour raconter notre histoire.”

Plante a ajouté : « Voyant Ombragera et tant d’autres musiciens américains importants qui ont vu le jour sur grand écran en « Épopée américaine » m’a inspiré à contribuer à une histoire très intéressante et passionnante.”

Jones a déclaré: “Le moment était venu pour nous de raconter notre propre histoire pour la première fois avec nos propres mots, et je pense que ce film donnera vraiment vie à cette histoire.”

Un officiel LED ZEPPELIN livre, “Led Zeppelin Par Led Zeppelin”, est sorti en octobre 2018.



